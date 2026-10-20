Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев РФ обстреляла предприятие на Киевщине: есть погибший и раненые

РФ обстреляла предприятие на Киевщине: есть погибший и раненые

Ua ru
20 октября 2026 04:18
В результате обстрела Киевщины погиб мужчина, есть раненые facebook.com/dsns.rivne
Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: facebook.com/dsns.rivne

Вечером в понедельник, 19 октября, россияне атаковали Обуховский район Киевской области. Под ударом оказалось предприятие. Вспыхнул пожар. Есть погибший и пострадавшие.

Об этом со ссылкой на начальника Киевской ОВА Тимура Ткаченко сообщает Новини.LIVE.

Реклама
Вечером 19 октября 2026 года РФ обстреляла Киевщину
Скриншот сообщения t.me/tkachenkotymur

Последствия обстрела Киевщины вечером 19 октября

Погиб мужчина. Еще шесть человек получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали и оказывают им медицинскую помощь.

По состоянию на 21:06 на месте атаки еще продолжался пожар — его тушили спасатели.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Украинскую федерацию фигурного катания на коньках сообщал, что 19 октября в результате российского удара разрушилась ледовая арена "Шалетт". Получили повреждения конструкции спортивного комплекса. "Шалетт" был единственной в Киеве тренировочной площадкой для фигуристов национальной сборной Украины.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на "Датагруп" писал, что баллистическая атака на Киев в ночь на 19 октября уничтожила оборудование и инфраструктуру одного из дата-центров этой компании. Восстановить работу объекта невозможно. Клиентам предоставляют услуги через резервные площадки.

Киевская область обстрелы война в Украине погибшие Тимур Ткаченко пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации