Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: facebook.com/dsns.rivne

Вечером в понедельник, 19 октября, россияне атаковали Обуховский район Киевской области. Под ударом оказалось предприятие. Вспыхнул пожар. Есть погибший и пострадавшие.

Об этом со ссылкой на начальника Киевской ОВА Тимура Ткаченко сообщает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщения t.me/tkachenkotymur

Последствия обстрела Киевщины вечером 19 октября

Погиб мужчина. Еще шесть человек получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали и оказывают им медицинскую помощь.

По состоянию на 21:06 на месте атаки еще продолжался пожар — его тушили спасатели.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Украинскую федерацию фигурного катания на коньках сообщал, что 19 октября в результате российского удара разрушилась ледовая арена "Шалетт". Получили повреждения конструкции спортивного комплекса. "Шалетт" был единственной в Киеве тренировочной площадкой для фигуристов национальной сборной Украины.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на "Датагруп" писал, что баллистическая атака на Киев в ночь на 19 октября уничтожила оборудование и инфраструктуру одного из дата-центров этой компании. Восстановить работу объекта невозможно. Клиентам предоставляют услуги через резервные площадки.