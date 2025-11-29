Відео
Головна Київ У Києві палають кілька висоток — перші наслідки обстрілу

У Києві палають кілька висоток — перші наслідки обстрілу

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 02:10
Київ під ударом дронів та балістики - палають висотки, кількість постраждалих зростає
Багатоповерхівка після обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС Києва

Росіяни в ніч проти 29 листопада здійснили комбінований обстріл Києва. Внаслідок атаки у різних районах столиці палають висотки, також зростає кількість постраждалих.

Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Читайте також:

Перші наслідки атаки РФ по Києву в ніч проти 29 листопада

Згідно допису Кличка, наслідки атаки РФ фіксуються щонайменше у чотирьох районах столиці. Окрім того, перед цим начальник КМВА Тимур Ткаченко писав, що ці наслідки на 6 локаціях.

Детальніше щодо кожного району та постраждалих розповідаємо нижче.

Солом'янський район

За словами мера, у Солом'янському районі внаслідок падіння уламків на 25 поверховий будинок, сталося загорання утеплювача та часткове руйнування фасаду 1 по 3 поверхи. Окрім того, пошкоджено автівки у дворі.

"Також у Соломʼянському районі уламки впали на дах 17-поверхового будинку. Попередньо, без пожежі. Палає будинок у приватному секторі", — додав він.

Шевченківський район

У Шевченківському районі через падіння уламків на 14-поверховий будинок, палають квартири на рівні 4-5 поверхів. Наразі пожежу локалізували.

Дарницький район

В цьому районі уламки впали на покрівлю двоповерхової будівлі.

Святошинський район

У Святошинському районі сталося влучання уламків у під'їзд триповерхового житлового будинку.

Постраждалі

Мер Києва Віталій Кличко поінформував, що станом на 01:53 кількість постраждалих зросла до 4 осіб. Одну людину госпіталізували.

Водночас начальник КМВА Тимур Ткаченко підтвердив цю інформацію на написав, що його попередні дані про постраждалу дитину — не підтвердилися.

Оновлено о 02:15

"Уже пʼятеро постраждалих у столиці. Двох із них, зокрема, одну дитину, медики госпіталізували", — розповів Кличко.

Оновлено о 02:34

"Шестеро постраждалих у столиці внаслідок ворожої атаки. Трьох із них, в тому числі 13-річну дитину медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці", — поінформував мер.

Тим часом Ткаченко пише, що на одній з локацій наразі перевіряють інформацію щодо можливої загибелі жінки.

Нагадаємо, що з настанням нової доби, приблизно о 00:24, в столиці пролунали перші вибухи. В місті було чути звуки дронів та роботу ППО.

Вже після першої години ночі, РФ запустила по Києву балістику. На тлі цієї атаки у столиці пролунали дуже гучні вибухи.

 

Віталій Кличко Київ пожежа обстріли війна в Україні постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
