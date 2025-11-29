Обстрел Броваров 29 ноября - повреждены два дома, пострадала женщина

Пожар в городе. Иллюстративное фото: MIG

Россияне в ночь на 29 ноября атаковали Бровары Киевской области. В результате обстрела повреждены по меньшей мере два дома и известно о пострадавшей женщине.

Об этом в Telegram сообщает мэр города Игорь Сапожко.

Последствия обстрела Броваров

"В Броварах в результате вражеской атаки есть повреждения частного дома и многоэтажки. Сообщений о пострадавших пока не поступало. Спасатели и все службы на месте", — написал Сапожко в 02:00.

Позже он уточнил, что враг попал в многоэтажку на уровне 8-9 этажей.

Кроме того, одна женщина получила ранения. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь.

Напомним, что несколько часов назад россияне массированно атаковали Киев. В результате дроновой и баллистической атаки в столице горят высотки и пострадали люди.

Также мы писали, что поздно вечером, 28 ноября, звуки взрывов были слышны в Днепре. Враг запустил в направлении города дроны.

Обновлено в 02:54

Сапожко сообщил, что сейчас проводится ликвидация последствий попадания в многоэтажку. Также известно, что количество пострадавших возросло.

"Трое пострадавших, из них 1 госпитализирован в ББКЛ. Оказывается вся необходимая помощь. Эвакуированы 52 жильцов из двух подъездов, из них 3 детей, остальные люди вышли самостоятельно", — проинформировал он.

