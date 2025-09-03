Обстріл Києва 28 серпня — який вигляд має зруйнована багатоповерхівка на Дарниці — фото

Зруйнований будинок у Дарницькому районі Києва. Фото: Новини.LIVE

28 серпня російські окупанти завдали удару по багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва. Через тиждень після трагедії місцеві мешканці досі намагаються оговтатися від пережитих подій.

Журналіст Новини.LIVE побував на місці влучання та показав, який вигляд він має зараз.

Який вигляд має зруйнований РФ будинок у Дарницькому районі

У ніч на 28 серпня армія РФ завдала масованого удару по столиці, внаслідок чого було зруйновано п'ятиповерхівку в Дарницькому районі.

Багатоповерхівка у Дарницькому районі після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Ворожа атака забрала життя 25 мешканців Києва, серед яких четверо дітей, ще 50 людей — отримали поранення.

Зруйнована частина будинку. Фото: Новини.LIVE

У дворі зруйнованої багатоповерхівки небайдужі кияни влаштували стихійний меморіал в пам'ять про загиблих від російського удару.

Меморіал в пам'ять про загиблих у Дарницькому районі. Фото: Новини.LIVE

Наразі у будинку вже завершено аварійно-рятувальні роботи. Найближчим часом комісія має провести експертизу та вирішити подальшу долю будівлі.

Зруйнована п'ятиповерхівка у Дарницькому районі. Фото: Новини.LIVE

Однак, місцеві мешканці звернулися до столичної влади із проханням знести будинок, який став нагадуванням про десятки смертей мирних мешканців.

Нагадаємо, в ніч на 3 вересня російська армія завдала масованого удару по Київщині — ворог атакував населені пункти ударними дронами.

А також у Києві зафіксували падіння уламків ворожого БпЛА в Деснянському районі.