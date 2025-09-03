Обстріл Києва 28 серпня — який вигляд має зруйнована багатоповерхівка на Дарниці — фото

РФ вдарила по будинку в Дарницькому районі — що з ним зараз
28 серпня російські окупанти завдали удару по багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва. Через тиждень після трагедії місцеві мешканці досі намагаються оговтатися від пережитих подій.
Журналіст Новини.LIVE побував на місці влучання та показав, який вигляд він має зараз.
Який вигляд має зруйнований РФ будинок у Дарницькому районі
У ніч на 28 серпня армія РФ завдала масованого удару по столиці, внаслідок чого було зруйновано п'ятиповерхівку в Дарницькому районі.
Ворожа атака забрала життя 25 мешканців Києва, серед яких четверо дітей, ще 50 людей — отримали поранення.
У дворі зруйнованої багатоповерхівки небайдужі кияни влаштували стихійний меморіал в пам'ять про загиблих від російського удару.
Наразі у будинку вже завершено аварійно-рятувальні роботи. Найближчим часом комісія має провести експертизу та вирішити подальшу долю будівлі.
Однак, місцеві мешканці звернулися до столичної влади із проханням знести будинок, який став нагадуванням про десятки смертей мирних мешканців.
Нагадаємо, в ніч на 3 вересня російська армія завдала масованого удару по Київщині — ворог атакував населені пункти ударними дронами.
А також у Києві зафіксували падіння уламків ворожого БпЛА в Деснянському районі.
