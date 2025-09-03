Відео
Головна Київ РФ вдарила по будинку в Дарницькому районі — що з ним зараз

РФ вдарила по будинку в Дарницькому районі — що з ним зараз

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 18:43
Обстріл Києва 28 серпня — який вигляд має зруйнована багатоповерхівка на Дарниці — фото
Зруйнований будинок у Дарницькому районі Києва. Фото: Новини.LIVE

28 серпня російські окупанти завдали удару по багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва. Через тиждень після трагедії місцеві мешканці досі намагаються оговтатися від пережитих подій.

Журналіст Новини.LIVE побував на місці влучання та показав, який вигляд він має зараз.

Читайте також:

Який вигляд має зруйнований РФ будинок у Дарницькому районі

У ніч на 28 серпня армія РФ завдала масованого удару по столиці, внаслідок чого було зруйновано п'ятиповерхівку в Дарницькому районі.

РФ знищила будинок у Дарницькому районі Києва - фото
Багатоповерхівка у Дарницькому районі після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Ворожа атака забрала життя 25 мешканців Києва, серед яких четверо дітей, ще 50 людей — отримали поранення.

РФ вдарила по будинку на Дарниці - фото
Зруйнована частина будинку. Фото: Новини.LIVE

У дворі зруйнованої багатоповерхівки небайдужі кияни влаштували стихійний меморіал в пам'ять про загиблих від російського удару.

РФ вдарила по п'ятиповерхівці на Дарниці - фото
Меморіал в пам'ять про загиблих у Дарницькому районі. Фото: Новини.LIVE

Наразі у будинку вже завершено аварійно-рятувальні роботи. Найближчим часом комісія має провести експертизу та вирішити подальшу долю будівлі.

Зруйнований РФ будинок на Дарниці - фото
Зруйнована п'ятиповерхівка у Дарницькому районі. Фото: Новини.LIVE

Однак, місцеві мешканці звернулися до столичної влади із проханням знести будинок, який став нагадуванням про десятки смертей мирних мешканців.

Нагадаємо, в ніч на 3 вересня російська армія завдала масованого удару по Київщині — ворог атакував населені пункти ударними дронами.

А також у Києві зафіксували падіння уламків ворожого БпЛА в Деснянському районі.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
