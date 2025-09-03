Обстрел Киева 28 августа — как выглядит разрушенная многоэтажка на Дарнице — фото

Разрушенный дом в Дарницком районе Киева. Фото: Новини.LIVE

28 августа российские оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Дарницком районе Киева. Через неделю после трагедии местные жители до сих пор пытаются оправиться от пережитых событий.

Журналист Новини.LIVE побывал на месте попадания и показал, как он выглядит сейчас.

Реклама

Читайте также:

Как выглядит разрушенный РФ дом в Дарницком районе

В ночь на 28 августа армия РФ нанесла массированный удар по столице, в результате чего была разрушена пятиэтажка в Дарницком районе.

Многоэтажка в Дарницком районе после обстрела. Фото: Новини.LIVE

Вражеская атака унесла жизни 25 жителей Киева, среди которых четверо детей, еще 50 человек — получили ранения.

Разрушенная часть дома. Фото: Новини.LIVE

Во дворе разрушенной многоэтажки неравнодушные киевляне устроили стихийный мемориал в память о погибших от российского удара.

Мемориал в память о погибших в Дарницком районе. Фото: Новини.LIVE

Сейчас в доме уже завершены аварийно-спасательные работы. В ближайшее время комиссия должна провести экспертизу и решить дальнейшую судьбу здания.

Разрушенная пятиэтажка в Дарницком районе. Фото: Новини.LIVE

Однако, местные жители обратились к столичной власти с просьбой снести дом, который стал напоминанием о десятках смертей мирных жителей.

Напомним, в ночь на 3 сентября российская армия нанесла массированный удар по Киевской области — враг атаковал населенные пункты ударными дронами.

А также в Киеве зафиксировали падение обломков вражеского БпЛА в Деснянском районе.