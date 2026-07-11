РФ вдарила по Дарницькому району боєприпасом зі шрапнеллю

Ліквідація наслідків атаки. Фото: Новини.LIVE

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Голова Дарницької районної державної адміністрації Олександр Ковтунов повідомив, що російські війська атакували Дарницький район Києва боєприпасом, начиненим шрапнеллю. За його словами, лише завдяки випадковому збігу обставин вдалося уникнути жертв і постраждалих.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Деталі російської атаки на Київ

"Заряд був начинений шрапнеллю, і пощастило, що ніхто не знаходився біля вікон та на вулиці. Бо ми б мали поранених або, не дай Боже, і загиблих", — зазначив Ковтунов.

Внаслідок вибуху пошкоджено вікна житлових будинків, однак інформації про загиблих чи травмованих немає. Наразі рух вулицею Тростянецькою та Харківським шосе повністю відновлено.

Комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки: засипають вирву, закривають пошкоджені вікна та надають допомогу мешканцям.

"На даний час надається допомога. Поліція, районна адміністрація — всі на місцях", — додав очільник Дарницької РДА.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 11 липня російські війська завдали балістичного удару по Києву. Внаслідок атаки в різних районах столиці зафіксували руйнування цивільної інфраструктури, а також постраждали мирні жителі.

Як повідомляли Новини.LIVE, після російської атаки на Київ 2 липня паливно-мастильні матеріали потрапили до озера Кирилівське в Оболонському районі. Для локалізації забруднення комунальники розпочали очищення водойми та встановили спеціальні сорбенти, щоб не допустити поширення нафтопродуктів.