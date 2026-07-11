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Головна Київ У Києві зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу

У Києві зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу

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Дата публікації: 11 липня 2026 14:44
Російський обстріл Києва 11 липня: кількість постраждалих зросла
Розбір завалів у Києві 11 липня. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 11 липня атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу поранення отримали 12 людей. 

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Києва 11 липня

"12 постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога", — зазначив Кличко.

За його словами, серед поранених двоє дітей десяти та 11 років. 

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Допис Кличка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на КМВА, у ніч проти 11 липня Росія атакувала Київ балістикою, внаслідок чого у декількох районах пошкоджені будівлі.

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А журналістка Новини.LIVE Діана Шликова показувала наслідки російського обстрілу Дарницького району Києва. Там сталася пожежа, а також пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

Київ війна обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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