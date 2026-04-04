Головна Київ РФ вдарила по ветклініці на Київщині: що зараз на місці атаки

РФ вдарила по ветклініці на Київщині: що зараз на місці атаки

Ua ru
Дата публікації: 4 квітня 2026 11:43
РФ вдарила по ветклініці на Київщині: що зараз на місці атаки
Ветеринарна клініка, пошкоджена через атаку РФ. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

Росіяни вдень 3 квітня атакували Київську область. Внаслідок обстрілу було пошкоджено ветеринарну клініку. На місці удару зафіксовано численні руйнування.

Про це повідомляє головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік у суботу, 4 квітня.

Наслідки удару по ветклініці на Київщині

На момент атаки у ветеринарній клініці перебували тварини. Всі вони загинули внаслідок обстрілу. Приміщення та територія навколо зазнали значних пошкоджень. Через удар вибито вікна, частково пошкоджено стіни та фасад клініки.

На місці обстрілу досі видно обгорілі ділянки, а поруч — уламки конструкцій. Неушкодженими залишилися кілька іграшок, які були призначені для тварин. 

Наслідки удару по ветклініці на Київщині 3 квітня
Пошкоджений паркан через обстріл. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік
Наслідки удару по ветклініці на Київщині 3 квітня
Пошкоджена стіна через удар РФ. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік
Наслідки удару по ветклініці на Київщині 3 квітня
Іграшки тварин на місці удару по ветклініці. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік
Наслідки удару по ветклініці на Київщині 3 квітня
Пошкоджене приміщення ветклініки. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік
Наслідки удару по ветклініці на Київщині 3 квітня
Вибите через обстріл вікно. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

Удар по ветклініці на Київщині

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни атакували столицю та Київську область вдень 3 квітня. По регіону випустили ударні дрони. Один з безпілотників влучив у багатоквартирний будинок в Обухові.

Читайте також:

Крім того, росіяни атакували ветеринарну клініку на Київщині. Близько 20 тварин, які перебували у приміщенні, загинули внаслідок удару окупантів. Будівля зазнала значних пошкоджень.

На місцях атак попри загрозу повторних ударів працювали рятувальники. Речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан в ефірі День.LIVE підтвердила, що у ветеринарній клініці загинули усі тварини.

Київська область обстріли атака
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
