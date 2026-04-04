РФ ударила по ветклинике в Киевской области: что сейчас на месте атаки

Ветеринарная клиника, поврежденная из-за атаки РФ. Фото: Новини.LIVE/Елена Халик

Россияне днем 3 апреля атаковали Киевскую область. В результате обстрела была повреждена ветеринарная клиника. На месте удара зафиксированы многочисленные разрушения.

Об этом сообщает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик в субботу, 4 апреля.

Последствия удара по ветклинике в Киевской области

На момент атаки в ветеринарной клинике находились животные. Все они погибли в результате обстрела. Помещение и территория вокруг получили значительные повреждения. Из-за удара выбиты окна, частично повреждены стены и фасад клиники.

На месте обстрела до сих пор видны обгоревшие участки, а рядом — обломки конструкций. Невредимыми остались несколько игрушек, которые были предназначены для животных.

Поврежденный забор из-за обстрела. Фото: Новини.LIVE/Елена Халик

Поврежденная стена из-за удара РФ. Фото: Новини.LIVE/Елена Халик

Игрушки животных на месте удара по ветклинике. Фото: Новини.LIVE/Елена Халик

Поврежденное помещение ветклиники. Фото: Новини.LIVE/Елена Халик

Выбитое из-за обстрела окно. Фото: Новини.LIVE/Елена Халик

Как сообщали Новини.LIVE, россияне атаковали столицу и Киевскую область днем 3 апреля. По региону выпустили ударные дроны. Один из беспилотников попал в многоквартирный дом в Обухове.

Кроме того, россияне атаковали ветеринарную клинику в Киевской области. Около 20 животных, которые находились в помещении, погибли в результате удара оккупантов. Здание получило значительные повреждения.

На местах атак несмотря на угрозу повторных ударов работали спасатели. Пресс-секретарь ГСЧС Киевщины Виктория Рубан в эфире День.LIVE подтвердила, что в ветеринарной клинике погибли все животные.

