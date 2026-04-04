РФ ударила по ветклинике в Киевской области: что сейчас на месте атаки

РФ ударила по ветклинике на Киевщине: что сейчас на месте атаки

Дата публикации 4 апреля 2026 11:43
Ветеринарная клиника, поврежденная из-за атаки РФ. Фото: Новини.LIVE/Елена Халик

Россияне днем 3 апреля атаковали Киевскую область. В результате обстрела была повреждена ветеринарная клиника. На месте удара зафиксированы многочисленные разрушения.

Об этом сообщает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик в субботу, 4 апреля.

Последствия удара по ветклинике в Киевской области

На момент атаки в ветеринарной клинике находились животные. Все они погибли в результате обстрела. Помещение и территория вокруг получили значительные повреждения. Из-за удара выбиты окна, частично повреждены стены и фасад клиники.

На месте обстрела до сих пор видны обгоревшие участки, а рядом — обломки конструкций. Невредимыми остались несколько игрушек, которые были предназначены для животных.

Наслідки удару по ветклініці на Київщині 3 квітня
Поврежденный забор из-за обстрела. Фото: Новини.LIVE/Елена Халик
Наслідки удару по ветклініці на Київщині 3 квітня
Поврежденная стена из-за удара РФ. Фото: Новини.LIVE/Елена Халик
Наслідки удару по ветклініці на Київщині 3 квітня
Игрушки животных на месте удара по ветклинике. Фото: Новини.LIVE/Елена Халик
Наслідки удару по ветклініці на Київщині 3 квітня
Поврежденное помещение ветклиники. Фото: Новини.LIVE/Елена Халик
Наслідки удару по ветклініці на Київщині 3 квітня
Выбитое из-за обстрела окно. Фото: Новини.LIVE/Елена Халик

Удар по ветклинике в Киевской области

Как сообщали Новини.LIVE, россияне атаковали столицу и Киевскую область днем 3 апреля. По региону выпустили ударные дроны. Один из беспилотников попал в многоквартирный дом в Обухове.

Кроме того, россияне атаковали ветеринарную клинику в Киевской области. Около 20 животных, которые находились в помещении, погибли в результате удара оккупантов. Здание получило значительные повреждения.

На местах атак несмотря на угрозу повторных ударов работали спасатели. Пресс-секретарь ГСЧС Киевщины Виктория Рубан в эфире День.LIVE подтвердила, что в ветеринарной клинике погибли все животные.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

Киевская область обстрелы атака
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
