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Головна Київ РФ вдруге атакували Інститут Стражеска в Києві: є поранений

РФ вдруге атакували Інститут Стражеска в Києві: є поранений

Ua ru
20 жовтня 2026 19:31
Росія вдруге вдарила по Інституту Стражеска в Києві: поранено пацієнта
Зруйноване приміщення. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Російські війська вдруге завдали удару по Інституту Стражеска Національної академії медичних наук у Києві. Цього разу під атакою опинилася операційна, розташована на шостому поверсі медичного закладу. Попередній удар по інституту стався торік і припав на четвертий поверх будівлі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.

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Унаслідок удару по операційній поранено пацієнта

За словами Корецького, попередній удар по інституту стався торік і припав на четвертий поверх будівлі. Цього разу обійшлося без загиблих, однак один пацієнт дістав поранення. Йому надали всю необхідну медичну допомогу.

РФ вдруге атакували Інститут Стражеска в Києві: є поранений - фото 1
Зруйноване приміщення. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Інститут Стражеска спеціалізується на лікуванні серцево-судинних захворювань і приймає пацієнтів з усієї України. У закладі проводять операції, допомагають людям відновлюватися після інфарктів і лікують тяжкі захворювання серця.

РФ вдруге атакували Інститут Стражеска в Києві: є поранений - фото 2
Лікарі в зруйнованому приміщенні. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Корецький подякував лікарям і медичному персоналу, які продовжують працювати та рятувати пацієнтів попри російські атаки.

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Київ лікарні війна в Україні атака Росії на Україну Сергій Корецький
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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