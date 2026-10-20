Росія вдруге вдарила по Інституту Стражеска в Києві: поранено пацієнта

РФ вдруге атакували Інститут Стражеска в Києві: є поранений
Російські війська вдруге завдали удару по Інституту Стражеска Національної академії медичних наук у Києві. Цього разу під атакою опинилася операційна, розташована на шостому поверсі медичного закладу. Попередній удар по інституту стався торік і припав на четвертий поверх будівлі.
Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.
Унаслідок удару по операційній поранено пацієнта
За словами Корецького, попередній удар по інституту стався торік і припав на четвертий поверх будівлі. Цього разу обійшлося без загиблих, однак один пацієнт дістав поранення. Йому надали всю необхідну медичну допомогу.
Інститут Стражеска спеціалізується на лікуванні серцево-судинних захворювань і приймає пацієнтів з усієї України. У закладі проводять операції, допомагають людям відновлюватися після інфарктів і лікують тяжкі захворювання серця.
Корецький подякував лікарям і медичному персоналу, які продовжують працювати та рятувати пацієнтів попри російські атаки.
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Як повідомляли Новини.LIVE, 20 жовтня в Голосіївському районі Києва російський безпілотник упав поблизу автозаправної станції. Унаслідок інциденту загинула людина, ще кілька громадян дістали поранення. П’ятьох постраждалих у важкому стані госпіталізували, іншим медики надавали допомогу на місці події.