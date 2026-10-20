Россия во второй раз нанесла удар по Институту Стражеска в Киеве: ранен пациент

Разрушенное здание. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Российские войска во второй раз нанесли удар по Институту Стражеска Национальной академии медицинских наук в Киеве. На этот раз под обстрел попала операционная, расположенная на шестом этаже медицинского учреждения. Предыдущий удар по институту произошел в прошлом году и пришелся на четвертый этаж здания.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.

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В результате удара по операционной ранен пациент

По словам Корецкого, предыдущий удар по институту произошел в прошлом году и пришелся на четвертый этаж здания. На этот раз обошлось без погибших, однако один пациент получил ранение. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Разрушенное помещение. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Институт Стражеска специализируется на лечении сердечно-сосудистых заболеваний и принимает пациентов со всей Украины. В учреждении проводят операции, помогают людям восстанавливаться после инфарктов и лечат тяжелые заболевания сердца.

Врачи в разрушенном здании. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Корецкий поблагодарил врачей и медицинский персонал, которые продолжают работать и спасать пациентов, несмотря на российские атаки.

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