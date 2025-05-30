Будинок гендиректора 5 каналу Володимира Мжельського зруйнувала РФ — фото

Руїни будинку. Фото: Ірина Геращенко / Facebook

Під час масованого російського обстрілу 25 травня у селі Мархалівка на Київщині було повністю знищено будинок, що належав родині генерального директора 5 каналу Володимира Мжельського. Діти отримали порізи від уламків.

Про це повідомила народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото руйнувань.

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За словами Геращенко, постраждали члени родини Мжельських, зокрема діти отримали порізи від уламків скла та потребували медичної допомоги.

"Родина Володі і Анжеліки Мжельської досі відходить від стресу, тому тільки зараз розповідаємо про цей жах. На щастя, всі залишилися живі, хоч дітей посікло склом, зашивали в лікарні рани. На жаль, від будинку і машини не залишилося нічого", – написала Геращенко.

Якщо маєте можливість допомогти родині, скористайтеся відповідним посиланням.

Зруйнований будинок. Фото: Ірина Геращенко / Facebook

Нагадаємо, у ніч проти 25 травня російські загарбники ракетами та безпілотниками атакували Київ та область. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано руйнування у низці районів столиці.