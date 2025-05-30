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РФ полностью разрушила дом гендиректора 5 канала — фото

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Дата публикации 30 мая 2025 15:09
Дом гендиректора 5 канала Владимира Мжельского разрушила РФ — фото
Руины дома. Фото: Ирина Геращенко / Facebook

Во время массированного российского обстрела 25 мая в селе Мархалевка Киевской области был полностью уничтожен дом, принадлежавший семье генерального директора 5 канала Владимира Мжельского. Дети получили порезы от обломков.

Об этом сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, опубликовав фото разрушений.

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По словам Геращенко, пострадали члены семьи Мжельских, в частности дети получили порезы от осколков стекла и нуждались в медицинской помощи.

"Семья Володи и Анжелики Мжельской до сих пор отходит от стресса, поэтому только сейчас рассказываем об этом ужасе. К счастью, все остались живы, хоть детей посекло стеклом, зашивали в больнице раны. К сожалению, от дома и машины не осталось ничего", — написала Геращенко.

Если есть возможность помочь семье, воспользуйтесь соответствующей ссылкой.

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Разрушенный дом. Фото: Ирина Геращенко / Facebook

Напомним, в ночь на 25 мая российские захватчики ракетами и беспилотниками атаковали Киев и область. В результате вражеского обстрела зафиксированы разрушения в ряде районов столицы.

Киев обстрелы война в Украине беспилотник ракетный удар БпЛА
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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