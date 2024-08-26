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РФ запустила дрони на Київ з Курської області — до десятка знищено на підступах до міста

26 серпня 2024 05:50
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Росія атакувала Київ дронами 26 серпня — як відпрацювала ППО
Іранський дрон у повітрі. Фото: mil.in.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У ніч проти 26 серпня росіяни вкотре запустили на Київ ударні дрони на кшталт Shahed. Сили ППО збили до десятка БпЛА ще на підступах до столиці.

Про це в Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація, цитуючи начальника КМВА Сергія Попко.

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За попередньою інформацією, ворог запустив ударні дрони з території Курської області Росії. Безпілотники пролетіли Сумську та Чернігівську області і заходили в бік Києва зі східного та північно-східного напрямків.

"Силами та засобами протиповітряної оборони де десятка знищені ще на підступах", — йдеться у повідомленні о 05:30.

У КМВА додали, що тип та точну кількість буде вказано у звіті Повітряних сил ЗСУ.

Сергій Попко зазначив, станом на момент публікації допису, в Києві без руйнувань та потерпілих.

"Вкотре наголошую — не ігноруйте тривоги. Дбайте про власну безпеку", — закликав українців начальник КМВА.

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