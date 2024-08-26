Росія атакувала Київ дронами 26 серпня — як відпрацювала ППО

Іранський дрон у повітрі. Фото: mil.in.ua

У ніч проти 26 серпня росіяни вкотре запустили на Київ ударні дрони на кшталт Shahed. Сили ППО збили до десятка БпЛА ще на підступах до столиці.

Про це в Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація, цитуючи начальника КМВА Сергія Попко.

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За попередньою інформацією, ворог запустив ударні дрони з території Курської області Росії. Безпілотники пролетіли Сумську та Чернігівську області і заходили в бік Києва зі східного та північно-східного напрямків.

"Силами та засобами протиповітряної оборони де десятка знищені ще на підступах", — йдеться у повідомленні о 05:30.

У КМВА додали, що тип та точну кількість буде вказано у звіті Повітряних сил ЗСУ.

Сергій Попко зазначив, станом на момент публікації допису, в Києві без руйнувань та потерпілих.

"Вкотре наголошую — не ігноруйте тривоги. Дбайте про власну безпеку", — закликав українців начальник КМВА.