Россия атаковала Киев дронами 26 августа — как отработала ПВО

РФ запустила дроны на Киев из Курской области — до десятка уничтожены на подступах к городу
В ночь на 26 августа россияне в очередной раз запустили на Киев ударные дроны типа Shahed. Силы ПВО сбили до десятка БПЛА еще на подступах к столице.
Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация, цитируя начальника КМВА Сергея Попко.
Что известно по состоянию на сейчас
По предварительной информации, враг запустил ударные дроны с территории Курской области России. Беспилотники пролетели Сумскую и Черниговскую области и заходили в сторону Киева с восточного и северо-восточного направлений.
"Силами и средствами противовоздушной обороны, где десятка уничтожены еще на происках", — говорится в сообщении в 05:30.
В КМВА добавили, что тип и точное количество будут указаны в отчете Воздушных сил ВСУ.
Сергей Попко отметил, по состоянию на момент публикации сообщения в Киеве без разрушений и пострадавших.
"В очередной раз подчеркиваю — не игнорируйте тревоги. Заботьтесь о собственной безопасности", -- призвал украинцев начальник КМВА.
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