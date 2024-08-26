Россия атаковала Киев дронами 26 августа — как отработала ПВО

Иранский дрон в воздухе. Фото: mil.in.ua

В ночь на 26 августа россияне в очередной раз запустили на Киев ударные дроны типа Shahed. Силы ПВО сбили до десятка БПЛА еще на подступах к столице.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация, цитируя начальника КМВА Сергея Попко.

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По предварительной информации, враг запустил ударные дроны с территории Курской области России. Беспилотники пролетели Сумскую и Черниговскую области и заходили в сторону Киева с восточного и северо-восточного направлений.

"Силами и средствами противовоздушной обороны, где десятка уничтожены еще на происках", — говорится в сообщении в 05:30.

В КМВА добавили, что тип и точное количество будут указаны в отчете Воздушных сил ВСУ.

Сергей Попко отметил, по состоянию на момент публикации сообщения в Киеве без разрушений и пострадавших.

"В очередной раз подчеркиваю — не игнорируйте тревоги. Заботьтесь о собственной безопасности", -- призвал украинцев начальник КМВА.