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Головна Київ Удар Росії по Північному мосту Києва: двоє людей постраждали

Удар Росії по Північному мосту Києва: двоє людей постраждали

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3 жовтня 2026 13:49
Росія 3 жовтня вдарила по Північному мосту в Києві: двоє людей постраждали
Вибух російського дрона на Північному мості Києва 3 жовтня. Фото: кадр з відео

Російські окупанти у суботу, 3 жовтня, завдали удару по Північному мосту в Києві. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей. Одного травмованого госпіталізували до лікарні.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Російський удар по Північному мосту Києва 3 жовтня

"Двоє людей постраждали сьогодні зранку внаслідок удару ворога по Північному мосту в столиці", — зазначив Кличко.

Одному з постраждалих медичну допомогу надали безпосередньо на місці. Іншого пацієнта доправили до лікарні, після чого його перевели на амбулаторне лікування.

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Допис Кличка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, зранку 3 жовтня російські окупанти завдали удару реактивним дроном по Північному мосту в Києві. Ворог пошкодив дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу.

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Київ війна міст обстріли Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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