Атака РФ на станцию метро "Лукьяновская" — фото

Последствия удара РФ по станции метро "Лукьяновская". Фото: Новини.LIVE

В ночь на 21 июля российские захватчики атаковали Киев дронами и ракетами. В частности, оккупанты нанесли удар по станции метро "Лукьяновская", в результате чего зафиксированы значительные разрушения.

Об этом с места происшествия информируют Новини.LIVE.

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Последствия удара РФ по станции метро "Лукьяновская". Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки РФ на станцию метро "Лукьяновская" — фото

Итак, сегодня ночью, 21 июля, российские войска в очередной раз нанесли удар по станции метро "Лукьяновская".

Последствия удара РФ по станции метро "Лукьяновская". Фото: Новини.LIVE

Последствия удара РФ по станции метро "Лукьяновская". Фото: Новини.LIVE

По данным КГГА, сейчас станция метро "Лукьяновская" закрыта на вход и выход, поезда проезжают ее мимо без остановки. Все остальные станции метро работают в обычном режиме, нормальный график движения поездов постепенно восстанавливается.

Последствия удара РФ по станции метро "Лукьяновская". Фото: Новини.LIVE

Ранее представитель ГСЧС прокомментировал "задымление" на стации метро "Лукьяновская", о котором сообщалось после атаки РФ. По его словам, это был не пожар, а пыль.

Последствия удара РФ по станции метро "Лукьяновская". Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в ночь на 21 июля в Киеве раздавались мощные взрывы - россияне атаковали столицу.

Впоследствии стало известно, что в результате вражеского обстрела поврежден жилой дом в Шевченковском районе столицы.