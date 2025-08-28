Обстріл Києва 28 серпня — з-під завалів дістали ще одне тіло

Рятувальники розбирають завали у Києві. Фото: ДСНС

Рятувальники дістали з-під завалів у Дарницькому районі Києва ще одне тіло. Пошуково-рятувальна операція після нічного обстрілу 28 серпня продовжується.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Скільки людей загинули в Києві 28 серпня

"Рятувальники деблокували ще одне тіло. Таким чином кількість загиблих від рук Росії становить 18 осіб", — розповів Ткаченко.

Наразі на місці продовжується розбір завалів і працюють усі відповідні служби. Під зруйнованими будинком стоять люди, які чекають звістки про своїх родичів чи знайомих.

Відомо, що під завалами ще можуть бути люди. Також є тіла загиблих, які настільки сильно обгоріли, що впізнання можливе лише за ДНК.

Нагадаємо, Фон дер Ляєн після атаки на Київ анонсувала нові санкції проти РФ. ЄС планує розглянути варіанти ефективного використання заморожених російських активів.

Крім того, атаку РФ по Києву засудили лідери ЄС. Поки вони різко реагували, Кремль продовжує говорити, що хоче переговорів, але від атак не відмовиться.