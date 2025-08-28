Обстрел Киева 28 августа — из-под завалов достали еще одно тело

Спасатели разбирают завалы в Киеве. Фото: ГСЧС

Спасатели достали из-под завалов в Дарницком районе Киева еще одно тело. Поисково-спасательная операция после ночного обстрела 28 августа продолжается.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.

"Спасатели деблокировали еще одно тело. Таким образом количество погибших от рук России составляет 18 человек", — рассказал Ткаченко.

Сейчас на месте продолжается разбор завалов и работают все соответствующие службы. Под разрушенными домом стоят люди, которые ждут известия о своих родственниках или знакомых.

Известно, что под завалами еще могут быть люди. Также есть тела погибших, которые настолько сильно обгорели, что опознание возможно только по ДНК.

Напомним, Фон дер Ляйен после атаки на Киев анонсировала новые санкции против РФ. ЕС планирует рассмотреть варианты эффективного использования замороженных российских активов.

Кроме того, атаку РФ по Киеву осудили лидеры ЕС. Пока они резко реагировали, Кремль продолжает говорить, что хочет переговоров, но от атак не откажется.