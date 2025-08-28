Відео
Головна Київ Як Дарницький район оговтується після обстрілів — фоторепортаж

Як Дарницький район оговтується після обстрілів — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 14:25
Удар по Києву 28 серпня — як місто оговтується після атаки
Руйнування після обстрілів у Дарницькому районі. Фото: Новини.LIVE

Російські війська у ніч проти 28 серпня завдали комбінованого удару по Києву. Руйнування є у кількох районах столиці, також відомо про загиблих та поранених.

Наслідки обстрілів у Києві — дивіть у фоторепортаж Новини.LIVE. 

Читайте також:

Наслідки обстрілу Києва 28 серпня

Станом на зараз (14:00) відомо про 16 загиблих. Серед них вже четверо дітей — дівчинка 2-х років, 14-річний хлопець та 17-річні дівчина та хлопець. Нещодавно з-під завалів рятувальники дістали ще одне тіло.

Загиблі в Києві 28 серпня
Руйнування після обстрілів у Дарницькому районі. Фото: Новини.LIVE
Атака на Київ 28 серпня
Руйнування після обстрілів у Дарницькому районі. Фото: Новини.LIVE
Наслідки обстірлів Києва 28 серпня
Руйнування після обстрілів у Дарницькому районі. Фото: Новини.LIVE
Росія вдарила по Києву 28 серрпня
Руйнування після обстрілів у Дарницькому районі. Фото: Новини.LIVE
Повітряна тривога Київ 28 серпня
Руйнування після обстрілів у Дарницькому районі. Фото: Новини.LIVE
Обстріли Києва 28 серпня
Руйнування після обстрілів у Дарницькому районі. Фото: Новини.LIVE
Дарницький район Києва після обстрілів
Руйнування після обстрілів у Дарницькому районі. Фото: Новини.LIVE
Удар по Києву 28 серпня
Руйнування після обстрілів у Дарницькому районі. Фото: Новини.LIVE

За даними очільника МВС Ігоря Клименка, 15 жертв у Дарницькому районі, одна — у Шевченківському.

Зараз на місці удару по житловому будинку у Дарницькому районі продовжується пошуково-рятувальна операція. Поранення від ворожої атаки отримали 38 людей, серед них 10 дітей.

Нагадаємо, внаслідок удару РФ по Києву цієї ночі пошкоджена будівля представництва Євросоюзу. Андрій Сибіга різко відреагував. 

У Києві 29 серпня оголошений День жалоби за усіма загиблими після атаки окупантів. Завтра в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

Київ обстріли війна в Україні Росія жертви руйнування
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
