Удар по Києву 28 серпня — як місто оговтується після атаки

Як Дарницький район оговтується після обстрілів — фоторепортаж
Російські війська у ніч проти 28 серпня завдали комбінованого удару по Києву. Руйнування є у кількох районах столиці, також відомо про загиблих та поранених.
Наслідки обстрілів у Києві — дивіть у фоторепортаж Новини.LIVE.
Наслідки обстрілу Києва 28 серпня
Станом на зараз (14:00) відомо про 16 загиблих. Серед них вже четверо дітей — дівчинка 2-х років, 14-річний хлопець та 17-річні дівчина та хлопець. Нещодавно з-під завалів рятувальники дістали ще одне тіло.
За даними очільника МВС Ігоря Клименка, 15 жертв у Дарницькому районі, одна — у Шевченківському.
Зараз на місці удару по житловому будинку у Дарницькому районі продовжується пошуково-рятувальна операція. Поранення від ворожої атаки отримали 38 людей, серед них 10 дітей.
Нагадаємо, внаслідок удару РФ по Києву цієї ночі пошкоджена будівля представництва Євросоюзу. Андрій Сибіга різко відреагував.
У Києві 29 серпня оголошений День жалоби за усіма загиблими після атаки окупантів. Завтра в місті заборонені будь-які розважальні заходи.
Читайте Новини.LIVE!