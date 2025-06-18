Атака на Київ 17 червня — кількість загиблих зросла до 24

Рятувальники ДСНС виносять тіло. Фото: ДСНС України

У Києві зросла кількість загиблих від російської масованої атаки в ніч проти 17 червня. Рятувальники знайшли під руїнами ще одне тіло людини.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

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Пошукові роботи тривають

У Солом'янському районі Києва з-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки дістали ще одне тіло. Таким чином, кількість загиблих у цьому будинку сягнула 19 осіб.

Рятувальники дістають тіло. Фото: ДСНС України

Роботи з розбору уламків тривають другу добу без перерв — рятувальники шукають людей, які досі можуть залишатися під завалами.

В цілому внаслідок масованої атаки в ніч на 17 червня в столиці загинули 24 людини. Ще 134 отримали поранення. Проте кількість жертв не остаточна.

Нагадаємо, кілька годин тому рятувальники також деблокували тіло загиблої жінки у Києві.

Тим часом лікарі продовжують надавати допомогу травмованим киянам, які постраждали від ракетно-дронової атаки та розповіли, які ушкодження в них діагностували.