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Головна Київ З-під завалів будинку у Києві деблокували ще одне тіло, — КМВА

З-під завалів будинку у Києві деблокували ще одне тіло, — КМВА

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Дата публікації: 18 червня 2025 09:50
У Києві знову зросла кількість загиблих через удар РФ
Рятувальники виносять тіло загиблого. Фото: ДСНС
Ключові моменти Обстріл Києва 17 червня

У Солом'янському районі Києва у середу, 18 червня, рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини. Таким чином відомо про 18 загиблих лише на цій локації.

Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

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"Кількість жертв в будинку у Соломʼянському районі зросла до 18", — зазначив голова КМВА.

Він повідомив, що рятувальники деблокували  тіло жінки з-під завалів дев'ятиповерхівки, в яку влучила російська ракета.

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Скриншот допису Ткаченка

Раніше голова МВС Ігор Клименко повідомив, що російська ракета пройшла аж до підвалу будинку, повністю зруйнувавши один під'їзд.

У Києві сьогодні оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки.

Також Ткаченко зазначав, що на місці влучання ракети у будинок в Солом'янському районі все ще тривають пошукові роботи.

Київ ДСНС обстріли війна в Україні атака загиблі
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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