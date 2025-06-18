У Києві знову зросла кількість загиблих через удар РФ

З-під завалів будинку у Києві деблокували ще одне тіло, — КМВА
У Солом'янському районі Києва у середу, 18 червня, рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини. Таким чином відомо про 18 загиблих лише на цій локації.
Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.
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"Кількість жертв в будинку у Соломʼянському районі зросла до 18", — зазначив голова КМВА.
Він повідомив, що рятувальники деблокували тіло жінки з-під завалів дев'ятиповерхівки, в яку влучила російська ракета.
Раніше голова МВС Ігор Клименко повідомив, що російська ракета пройшла аж до підвалу будинку, повністю зруйнувавши один під'їзд.
У Києві сьогодні оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки.
Також Ткаченко зазначав, що на місці влучання ракети у будинок в Солом'янському районі все ще тривають пошукові роботи.
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