У Києві знову зросла кількість загиблих через удар РФ

Рятувальники виносять тіло загиблого. Фото: ДСНС

У Солом'янському районі Києва у середу, 18 червня, рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини. Таким чином відомо про 18 загиблих лише на цій локації.

Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Обстріл Києва 17 червня

"Кількість жертв в будинку у Соломʼянському районі зросла до 18", — зазначив голова КМВА.

Він повідомив, що рятувальники деблокували тіло жінки з-під завалів дев'ятиповерхівки, в яку влучила російська ракета.

Скриншот допису Ткаченка

Раніше голова МВС Ігор Клименко повідомив, що російська ракета пройшла аж до підвалу будинку, повністю зруйнувавши один під'їзд.

У Києві сьогодні оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки.

Також Ткаченко зазначав, що на місці влучання ракети у будинок в Солом'янському районі все ще тривають пошукові роботи.