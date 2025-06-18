Атака на Киев 17 июня — количество погибших возросло до 24

Спасатели ГСЧС выносят тело. Фото: ГСЧС Украины

В Киеве возросло количество погибших от российской массированной атаки в ночь на 17 июня. Спасатели нашли под руинами еще одно тело человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

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В Соломенском районе Киева из-под завалов разрушенной девятиэтажки достали еще одно тело. Таким образом, количество погибших в этом доме достигло 19 человек.

Спасатели достают тело. Фото: ГСЧС Украины

Работы по разбору обломков продолжаются вторые сутки без перерывов — спасатели ищут людей, которые до сих пор могут оставаться под завалами.

В целом в результате массированной атаки в ночь на 17 июня в столице погибли 24 человека. Еще 134 получили ранения. Однако количество жертв не окончательное.

Напомним, несколько часов назад спасатели также деблокировали тело погибшей женщины в Киеве.

Тем временем врачи продолжают оказывать помощь травмированным киевлянам, которые пострадали от ракетно-дроновой атаки и рассказали, какие повреждения у них диагностировали.