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Главная Киев Спасатели нашли еще одно тело под завалами в Киеве

Спасатели нашли еще одно тело под завалами в Киеве

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Дата публикации 18 июня 2025 11:21
Атака на Киев 17 июня — количество погибших возросло до 24
Спасатели ГСЧС выносят тело. Фото: ГСЧС Украины
Ключові моменти Поисковые работы продолжаются

В Киеве возросло количество погибших от российской массированной атаки в ночь на 17 июня. Спасатели нашли под руинами еще одно тело человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

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Поисковые работы продолжаются

В Соломенском районе Киева из-под завалов разрушенной девятиэтажки достали еще одно тело. Таким образом, количество погибших в этом доме достигло 19 человек.

Солом'янський район Київ 17 червня
Спасатели достают тело. Фото: ГСЧС Украины

Работы по разбору обломков продолжаются вторые сутки без перерывов — спасатели ищут людей, которые до сих пор могут оставаться под завалами.

В целом в результате массированной атаки в ночь на 17 июня в столице погибли 24 человека. Еще 134 получили ранения. Однако количество жертв не окончательное.

Напомним, несколько часов назад спасатели также деблокировали тело погибшей женщины в Киеве.

Тем временем врачи продолжают оказывать помощь травмированным киевлянам, которые пострадали от ракетно-дроновой атаки и рассказали, какие повреждения у них диагностировали.

Киев смерть ГСЧС спасатели дом завалы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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