Північний міст у Києві — історія, будівництво та перейменування

Північний міст у Києві. Фото: УНІАН

Північний міст у Києві було введено в експлуатацію 3 грудня 1976 року. До 2018 року він мав назву "Московський".

Новини.LIVE розповідають, що відомо про Північний міст у Києві.

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Історія Північного мосту

Північний міст почали проєктувати у 1968 році під керівництвом Георгія Фукса. Основним завданням було створити міст з довгим прольотом для проходу великих суден. Його будували поруч з Рибальським залізничним мостом. Щоб забезпечити безпечний маневр великих суден, вибрали вантову конструкцію, де міст підвішений на канатах до високих пілонів.

Північний міст у Києві. Фото: Wikipedia

Будівництво Північного мосту розпочалося в 1971 році, а завершилося в 1976-му. Це був перший вантовий міст з одним пілоном в СРСР.

Довжина вантового прольоту, що біля лівого берега, становить 300 метрів.

Відомо, що архітектор Анатолій Добровольський, який розробив форму пілона у вигляді літери "Л", також автор проєктів готелю "Україна", Головпоштамту та Будинку художника. Однак він не отримав гонорару за цю роботу.

Анатолій Добровольський. Фото: Wikipedia

Правобережна частина мосту через Дніпро — естакада з прогонами по 63 метри.

Транспорт на мосту

Північний міст був відкритий для тролейбусного руху 5 листопада 1983 року, коли була запущена лінія від станції метро "Почайна" на Воскресенку.

Північний міст у Києві. Фото: Kyivmaps

До 2005 року автомобільний рух здійснювався трьома смугами в кожному напрямку. У серпні 2005 року через ущільнення смуг була введена реверсивна смуга, що спричинило зростання аварійності.

З метою зменшення кількості ДТП з 24 грудня 2007 року реверсивну смугу замінили відбійником, а кількість смуг збільшили до чотирьох у кожному напрямку.

Зміна назви

У 2015 році Київська міська адміністрація провела обговорення можливості перейменування Московського мосту на міст імені Георгія Фукса, а також розглядали варіанти "Північний" та "Троєщинський". Питання перейменування не було винесене на сесію Київради через відсутність підтримки комісії.

Північний міст у Києві. Фото: "РБК-Україна"

А 22 лютого 2018 року Київрада ухвалила рішення про перейменування мосту на Північний, що було опубліковано в офіційному виданні "Хрещатик".

Нагадаємо, народний депутат Олексій Кучеренко висловив різку критику щодо відкриття Подільського мосту в Києві.

Також міст Патона у Києві перебуває у критичному стані й може впасти в будь-який момент. Місцева влада розглядає можливість його перебудови.