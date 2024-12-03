Северный мост в Киеве — история, строительство и переименование

Северный мост в Киеве. Фото: УНИАН

Северный мост в Киеве был введен в эксплуатацию 3 декабря 1976 года. До 2018 года он имел название "Московский".

Новини.LIVE рассказывают, что известно о Северном мосте в Киеве.

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История Северного моста

Северный мост начали проектировать в 1968 году под руководством Георгия Фукса. Основной задачей было создать мост с длинным пролетом для прохода больших судов. Его строили рядом с Рыбальским железнодорожным мостом. Чтобы обеспечить безопасный маневр больших судов, выбрали вантовую конструкцию, где мост подвешен на канатах к высоким пилонам.

Северный мост в Киеве. Фото: Wikipedia

Строительство Северного моста началось в 1971 году, а завершилось в 1976-м. Это был первый вантовый мост с одним пилоном в СССР.

Длина вантового пролета, находящегося у левого берега, составляет 300 метров.

Известно, что архитектор Анатолий Добровольский, который разработал форму пилона в виде буквы "Л", также автор проектов гостиницы "Украина", Главпочтамта и Дома художника. Однако он не получил гонорара за эту работу.

Анатолий Добровольский. Фото: Wikipedia

Правобережная часть моста через Днепр — эстакада с пролетами по 63 метра.

Транспорт на мосту

Северный мост был открыт для троллейбусного движения 5 ноября 1983 года, когда была запущена линия от станции метро "Почайна" на Воскресенку.

Северный мост в Киеве. Фото: Kyivmaps

До 2005 года автомобильное движение осуществлялось тремя полосами в каждом направлении. В августе 2005 года из-за уплотнения полос была введена реверсивная полоса, что повлекло рост аварийности.

С целью уменьшения количества ДТП с 24 декабря 2007 года реверсивную полосу заменили отбойником, а количество полос увеличили до четырех в каждом направлении.

Смена названия

В 2015 году Киевская городская администрация провела обсуждение возможности переименования Московского моста в мост имени Георгия Фукса, а также рассматривали варианты "Северный" и "Троещинский". Вопрос переименования не был вынесен на сессию Киевсовета из-за отсутствия поддержки комиссии.

Северный мост в Киеве. Фото: "РБК-Украина"

А 22 февраля 2018 года Киевсовет принял решение о переименовании моста в Северный, что было опубликовано в официальном издании "Хрещатик".

Напомним, народный депутат Алексей Кучеренко выразил резкую критику по поводу открытия Подольского моста в Киеве.

Также мост Патона находится в критическом состоянии и может упасть в любой момент. Местные власти рассматривают возможность его перестройки.