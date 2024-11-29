Міст Патона у Києві — переправу хочуть перебудувати заново

Міст Патона у Києві. Фото: Вікіпедія

Міст Патона у Києві наразі перебуває у критичному стані і будь-якої миті може впасти. Місцева влада розглядає ідею заново перебудувати цей міст, але остаточно рішення ще не ухвалене.

Про це повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в ефірі Громадського радіо.

Читайте також:

Міст Патона у Києві

Кандибор розповів, що нині міст Патона перебуває на балансі в державної Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області. Її керівництво вже провело декілька нарад з приводу майбутньої реставрації мосту. Однією з ідей було повністю перебудувати міст, також розглядають лише відремонтувати ті конструкції, які є зараз. Остаточного рішення ще не ухвалили.

"Були вже неодноразово наради. Там багато варіантів пропонують: то будувати новий міст, то ремонтувати цей. Думаю, найближчим часом воно повинно вирішитися: чи ремонтувати, чи реставрувати — адже міст віднесено до пам'ятки місцевого значення", — зазначив директор департаменту КМДА.

Він додав, що міст Патона — це пам'ятка архітектури, і там є унікальне зварювання, металева плита. Для того, аби правильно його реставрувати, фахівці будуть співпрацювати з Мінкультом.

Нагадаємо, 5 листопада мосту Патона виповнився 71 рік. Ми писали цікаві факти про знакову споруду.

Крім того, мешканці Києва створили петицію про те, щоб зробити міст Патона зручнішим для велосипедистів. Люди просять владу переобладнати бічні смуги руху на ньому під велодоріжки.