Річниця загибелі керівництва МВС 18 січня — очевидці розповіли про падіння на дитячий садок

Місце падіння гелікоптера біля дитячого садка. Фото: УНІАН

Рівно два роки тому, 18 січня 2023 року, внаслідок трощі гелікоптера загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, а також низка вищих посадовців цього відомства. Окрім того, палаючий вертоліт упав на дитячий садок.

Кореспондентка Новини.LIVE Ірина Доля побувала на місці трагедії дворічної давності та поспілкувалася з місцевими мешканцями, які стали свідками тих подій.

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Друга річниця загибелі керівництва МВС

Журналістка розпитала жителів Броварів про події того дня. Очевидці розповіли, що бачили, як пілот до останнього намагався уникнути катастрофи, але гелікоптер упав просто на вхід до дитячого садка. Навколо почав ширитися вогонь, нічого не було видно через туман, який утворився на місці пожежі.

"Страшно згадувати. Звичайно, я все пам'ятаю. Страшенний вибух. Незрозуміло, що до чого, всі бігли, діти виносили дітей. Я навіть зараз не можу це згадувати", — розповіла очевидиця тих подій.

Жінка також повідомила, що в той страшний день загинули її сусіди, жінка з дочкою. Інший свідок подій згадує, що саме в цей час його мама вела його молодшого брата у дитсадок і перебувала у 15 метрах від входу до будівлі, коли на неї впав уже палаючий гелікоптер.

"Пілот намагався вирівняти вертоліт, щоб посадити його у дворі дитсадка, проте в нього не вийшло. Вибухнув бензобак і його аж перекинуло на інший під'їзд", — згадує чоловік.

Також очевидці згадують, що старші діти не розгубилися і кинулися рятувати молодших. Усі, хто стали свідком тих страшних подій, у першу чергу кинулися рятувати дітей. Лише згодом стало відомо, що у гелікоптері розбилося керівництво МВС.

Раніше ми писали, що у Києві одну з міських вулиць назвали іменем загиблого голови МВС Монастирського.

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