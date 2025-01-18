Годовщина гибели руководства МВД 18 января — очевидцы рассказали о падении на детский сад

Место падения вертолета возле детского сада. Фото: УНИАН

Ровно два года назад, 18 января 2023 года, в результате крушения вертолета погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, а также ряд высших должностных лиц этого ведомства. Кроме того, горящий вертолет упал на детский сад.

Корреспондент Новини.LIVE Ирина Доля побывала на месте трагедии двухлетней давности и пообщалась с местными жителями, которые стали свидетелями тех событий.

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Вторая годовщина гибели руководства МВД

Журналистка расспросила жителей Броваров о событиях того дня. Очевидцы рассказали, что видели, как пилот до последнего пытался избежать катастрофы, но вертолет упал прямо на вход в детский сад. Вокруг начал распространяться огонь, ничего не было видно из-за тумана, который образовался на месте пожара.

"Страшно вспоминать. Конечно я все помню'помню. Страшный взрыв. Непонятно, что к чему, все бежали, дети выносили детей. Я даже сейчас не могу это вспоминать", — рассказала очевидица тех событий.

Женщина также сообщила, что в тот страшный день погибли ее соседи, женщина с дочерью. Другой свидетель событий вспоминает, что именно в это время его мама вела его младшего брата в детсад и находилась в 15 метрах от входа в здание, когда на него упал уже горящий вертолет.

"Пилот пытался выровнять вертолет, чтобы посадить его во дворе детсада, однако у него не получилось. Взорвался бензобак и его аж перебросило на другой подъезд", — вспоминает мужчина.

Также очевидцы вспоминают, что старшие дети не растерялись и бросились спасать младших. Все, кто стали свидетелем тех страшных событий, в первую очередь бросились спасать детей. Лишь впоследствии стало известно, что в вертолете разбилось руководство МВД.

Ранее мы писали, что в Киеве одну из городских улиц назвали именем погибшего главы МВД Монастырского.

В то же время к годовщине авиакатастрофы в Броварах вышел фильм "Незавершенный полет". Документалка рассказывает о жизни Дениса Монастырского, его роли в войне, идеях и изобретениях, которые стали полезными Украине после его гибели.