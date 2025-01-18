Річниця катастрофи у Броварах 18 січня — що відомо про розслідування

Рятувальники на місці авіакатастрофи в Броварах. Фото: Новини.LIVE

18 січня 2023 року сталася одна з найтрагічніших авіакатастроф в історії України. У Броварах Київської області розбився гвинтокрил Державної служби з надзвичайних ситуацій, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ. Трагедія забрала життя 14 осіб, серед них високопосадовці, члени екіпажу та цивільні мешканці міста.

Новини.LIVE розповість чому гвинтокрил розбився та чи вдалося покарати винних.

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Хто загинув у авіакатастрофі

Ранком того дня гвинтокрил Super Puma Н225 виконував робочий політ із Києва до Харківської області. На борту перебували міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар Юрій Лубкович, інші посадовці МВС та екіпаж.На жаль, в авіакатастрофі нікому не вадося вижити.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Фото: УНІАН

Серед загиблих були:

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України;

Євген Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ;

Юрій Лубкович, державний секретар МВС;

Тетяна Шутяк, заступниця керівника Патронатної служби МВС;

Михайло Павлушко, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції;

Микола Анацький, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС.

Церемонія прощання із загиблими. Фото: Новини.LIVE

До списку жертв також увійшли члени екіпажу:

Олександр Василенко, командир екіпажу;

Костянтин Коваленко, другий пілот;

Іван Касьянов, бортовий механік.

Поховання Дениса Монастирського. Фото: Новини.LIVE

Поховання загиблих. Фото: Новини.LIVE

Окрім керівництва МВС та екіпажу, загинули цивільні мешканці Броварів — три жінки та дівчинка 2017 року народження, які зранку прийшли до дитячого садка.

Травми різного ступеня тяжкості отримали 31 особа, серед яких 13 дітей, які перебували на території садочка.

Чому розбився гвинтокрил у Броварах

Обставини трагедії стали об’єктом ретельного розслідування. У січні 2024 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт проти п’ятьох посадовців ДСНС, яких звинувачують у порушенні правил безпеки польотів.

Слідство встановило, що гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на надзвичайні ситуації, використовували для перевезення делегації. Саме ж повітряне судно не мало дозволу на виконання таких польотів.

Реконструкція польоту. Фото: ДБР

Через складні погодні умови екіпаж летів на надто низькій висоті. Під час маневру командир втратив орієнтацію, що призвело до зіткнення з землею.

Офіс генпрокурора передав до суду обвинувальний акт щодо:

начальника Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;

в.о. командира спеціального авіаційного загону;

заступника командира з льотної підготовки;

командира авіаційної ескадрильї;

начальника служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

У ДБР розповіли, що під час підготовки до польоту командир екіпажу не отримав повної інформації про метеорологічні умови на всьому маршруті, зокрема про несприятливу погоду над Броварами.

Рятувальники працюють на місці трагедії. Фото: Новини.LIVE

Уламки гвинтокрила. Фото: Новини.LIVE

Крім того, екіпаж не мав необхідних допусків для польотів у складних погодних умовах і відповідних сертифікатів. Проте жоден з відповідальних за безпеку польотів посадовців не прийняв рішення скасувати рейс чи перенести його на час, коли погодні умови були б більш сприятливими.

Нагадаємо, нещодавно у Казахстані сталась авіакатастрофа, де загинуло 38 осіб — слідчі вже завершили аналіз бортових самописців.

Тим часом у Південній Кореї, де також впав літак, під час розслідування встановили, що "чорні скриньки" перестали працювати за кілька хвилин до авіакатастрофи.