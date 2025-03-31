В третью годовщину освобождения Бучи Зеленский с женой почтили память

Елена Зеленская и Владимир Зеленский. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Ровно три года назад украинские военные освободили от российских оккупантов Бучу в Киевской области. Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской и парламентскими представителями из Европы почтили память.

Об этом Елена Зеленская сообщила в Telegram в понедельник, 31 марта.

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Зеленская отметила, что после освобождения города, мир увидел, что такое оккупация России — убитые на улицах люди, замученные гражданские и могилы во дворах обычных домов.

Почтение памяти погибших в Буче. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Почтение памяти погибших в Буче. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

По ее словам, с тех пор никто не может сказать, что не знает, что именно защищает Украина. Она отметила, что страна борется за жизнь для своего народа, чтобы никто и никогда не делал того, что сделали российские оккупанты.

Почтение памяти погибших в Буче. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Почтение памяти погибших в Буче. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

"Вечная память всем, чьи жизни были забраны российской войной! Вечная благодарность всем нашим людям, которые защищают Украину! " — добавила Зеленская.

Почтение памяти погибших в Буче. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Почтение памяти погибших в Буче. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Пост Зеленской. Фото: скриншот

Напомним, руководитель фонда Bucha Help Константин Гудаускас рассказал ужасы российской оккупации Бучи.

Также в Киев сегодня приехали парламентские представители со всей Европы, которых встретил глава ВРУ Руслан Стефанчук.