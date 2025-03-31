В третью годовщину освобождения Бучи Зеленский с женой почтили память

Годовщина освобождения Бучи — Зеленские почтили память
Ровно три года назад украинские военные освободили от российских оккупантов Бучу в Киевской области. Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской и парламентскими представителями из Европы почтили память.
Об этом Елена Зеленская сообщила в Telegram в понедельник, 31 марта.
Третья годовщина деоккупации Бучи
Зеленская отметила, что после освобождения города, мир увидел, что такое оккупация России — убитые на улицах люди, замученные гражданские и могилы во дворах обычных домов.
По ее словам, с тех пор никто не может сказать, что не знает, что именно защищает Украина. Она отметила, что страна борется за жизнь для своего народа, чтобы никто и никогда не делал того, что сделали российские оккупанты.
"Вечная память всем, чьи жизни были забраны российской войной! Вечная благодарность всем нашим людям, которые защищают Украину! " — добавила Зеленская.
Напомним, руководитель фонда Bucha Help Константин Гудаускас рассказал ужасы российской оккупации Бучи.
Также в Киев сегодня приехали парламентские представители со всей Европы, которых встретил глава ВРУ Руслан Стефанчук.
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