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Річниця звільнення Київщини від окупантів: Зеленський показав емоційні фото

2 квітня 2023 13:10
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Українські військові звільнили Київщину від окупантів 2 квітня 2022 року
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Рівно рік тому, 2 квітня 2022 року, українські Сили оборони звільнили Київську область від російських окупаційних військ. Президент України Володимир Зеленський у річницю деокупації Київщини оприлюднив серію фото про ті визначні події. 

Відповідний допис з'явився на сторінках Володимира Зеленського у соцмережах.

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Річниця звільнення Київщини

"Перші наступи, перші здобутки, перші звільнені території. Рік, як ми вигнали окупантів із Київщини", — написав Президент. 

Він також висловив впевненість, що український прапор незабаром повернеться у всі міста і громади, які досі ще перебувають під російською окупацією. 

"Український народе! Ти зупинив найбільшу антилюдську силу нашого часу. Ти зупинив силу, яка зневажає та хоче знищити все те, що дає значення людині. І ми звільнимо всі наші землі. Повернемо український прапор в усі наші міста й громади. Зробимо все, щоб Україна повернулась", — написав Зеленський. 

Деокупація Київської області

Деокупація Київської області

Деокупація Київської області

Деокупація Київської області

Деокупація Київської області

Деокупація Київської області

Деокупація Київської області

Деокупація Київської області

Як відомо, 2 квітня 2022 року Міноборони офіційно повідомило, що українські військові звільнили Київську область від армії росії. Тоді останні російські підрозділи вийшли з Бучі, Гостомеля і Бородянки. Загалом українські воїни вибили росіян з понад 30 населених пунктів Київщини.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео до річниці деокупації Київської області

Раніше Президент України Володимир Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від російських окупантів на початку повномасштабного вторгнення загарбників. 

31 березня Президент України Володимир Зеленський разом з прем'єр-міністрами Хорватії, Словаччини, Словенії та президенткою Молдови відвідав Бучу Київської області у річницю її звільнення від російських окупантів.

Фото: Rodrigo Abd, Vadim Ghirda for AP, Narciso Contreras, Gabriel Chaim, Paula Bronstein, Marek M. Berezowski, Sasha Maslov.

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