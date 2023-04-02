Годовщина освобождения Киевщины от оккупантов: Зеленский показал эмоциональные фото

Украинские военные освободили Киевщину от оккупантов 2 апреля 2022 года

Ровно год назад, 2 апреля 2022 года, украинские Силы обороны освободили Киевскую область от российских оккупационных войск. Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину деоккупации Киевщины обнародовал серию фото о тех знаменательных событиях.

Соответствующее сообщение появилось на страницах Владимира Зеленского в соцсетях.

Читайте также:

Годовщина освобождения Киевщины

"Первые наступления, первые достижения, первые освобожденные территории. Год, как мы выгнали оккупантов из Киевщины", — написал Президент.

Он также выразил уверенность, что украинское знамя вскоре вернется во все города и общины, которые до сих пор находятся под российской оккупацией.

"Украинский народ! Ты остановил величайшую античеловеческую силу нашего времени. Ты остановил силу, которая презирает и хочет уничтожить все то, что дает значение человеку. И мы освободим все наши земли. Вернем украинский флаг во все наши города и общины. Сделаем все, чтобы Украина вернулась", — написал Зеленский.

Как известно, 2 апреля 2022 года Минобороны официально сообщило, что украинские военные освободили Киевскую область от армии россии. Тогда последние российские подразделения вышли из Бучи, Гостомеля и Бородянки. В целом украинские воины выбили россиян из более чем 30 населенных пунктов Киевщины.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал видео к годовщине деоккупации Киевской области.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от российских оккупантов в начале полномасштабного вторжения захватчиков.

31 марта Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министрами Хорватии, Словакии, Словении и президентом Молдовы посетил Бучу Киевской области в годовщину ее освобождения от российских оккупантов.

Фото: Rodrigo Abd, Vadim Ghirda for AP, Narciso Contreras, Gabriel Chaim, Paula Bronstein, Marek M. Berezowski, Sasha Maslov.