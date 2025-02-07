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Рідні полонених скаржаться на бездіяльність Червоного Хреста

7 лютого 2025 13:27
Карина Приходько - Редактор
Мітинг біля Червоного Хреста — родичі полонених скаржаться на організацію
Брат військовополоненого на мітингу біля Червоного Хреста. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Рідні військовополонених скаржаться на бездіяльність Міжнародного комітету Червоного Хреста. Небайдужі вийшли на мітинг під будівлю організації у Києві.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE. 

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Один з учасників мітингу — Василь розповів, що вже майже рік, як його брат зник безвісти. Однак з боку Червоного Хреста немає жодних дій, які можуть хоча б якось допомогти. 

За словами чоловіка, організація навіть не надала інформації про те, чи живий його брат, який воював у 46 окремій аеромобільній бригаді ДШВ. 

"Дуже мало йде обміну саме з ДШВ. В останньому обміні 150 на 150 лише одного хлопця поміняли з 46-ї бригади", — розповів брат військовополоненого. 

Нагадаємо, 5 лютого в Україну з російського полону повернули 150 воїнів. Серед них солдати, сержанти та офіцери. 

У Координаційному штабі показали перші кадри з обміну військовополоненими та розповіли, що більшість з них були в полоні понад 2,5 роки. 

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