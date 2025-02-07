Військові в полоні — у Києві мітинг біля будівлі Червоного Хреста

Люди на мітингу біля будівлі Червоного Хреста в Києві. Фото: Новини.LIVE

Сотні людей у Києві 7 лютого вийшли на мітинг до будівлі Міжнародного комітету Червоного Хреста. Вони вимагають в організації почати діяти та повертати військовополонених.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Мітинг біля будівлі Червоного Хреста у Києві

Сотні людей із плакатами, українськими прапорами та фото військових вийшли на мітинг та вимагають в Червоного Хреста почати діяти, аби повернути військовополонених додому.

Люди на мітингу біля будівлі Червоного Хреста в Києві. Фото: Новини.LIVE

Люди на мітингу біля будівлі Червоного Хреста в Києві. Фото: Новини.LIVE

Люди на мітингу біля будівлі Червоного Хреста в Києві. Фото: Новини.LIVE

Люди на мітингу біля будівлі Червоного Хреста в Києві. Фото: Новини.LIVE

Рідні військовополонених не стримують емоцій під будівлею та хочуть домогтися хоча б якоїсь інформації про своїх чоловіків та синів, які перебувають у російському полоні.

У МКЧХ звернулися до активістів, які прийшли на мітинг та заявили, що організація щоденно працює на дипломатичній арені.

"Наші фахівці спілкуються з сім'ями окремо, ми також спілкуємося із різними органами, з Коордштабом, з офісом уповноваженого, з ОПУ. На жаль, відбувається так, що у нас виходить два кроки вперед — крок назад", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 лютого у центрі Києва люди вийшли на акцію Free Azov. Таким чином небайдужі хочуть підтримати полонених захисників та наголосити на важливості обмінів.

А 1 лютого сотні людей зібралося у Львові, аби нагадати про воїнів, які досі перебувають у Росії.