Військові в полоні — у Києві мітинг біля будівлі Червоного Хреста

У Києві люди вийшли на мітинг до будівлі Червоного Хреста — фото
Сотні людей у Києві 7 лютого вийшли на мітинг до будівлі Міжнародного комітету Червоного Хреста. Вони вимагають в організації почати діяти та повертати військовополонених.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Мітинг біля будівлі Червоного Хреста у Києві
Сотні людей із плакатами, українськими прапорами та фото військових вийшли на мітинг та вимагають в Червоного Хреста почати діяти, аби повернути військовополонених додому.
Рідні військовополонених не стримують емоцій під будівлею та хочуть домогтися хоча б якоїсь інформації про своїх чоловіків та синів, які перебувають у російському полоні.
У МКЧХ звернулися до активістів, які прийшли на мітинг та заявили, що організація щоденно працює на дипломатичній арені.
"Наші фахівці спілкуються з сім'ями окремо, ми також спілкуємося із різними органами, з Коордштабом, з офісом уповноваженого, з ОПУ. На жаль, відбувається так, що у нас виходить два кроки вперед — крок назад", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 2 лютого у центрі Києва люди вийшли на акцію Free Azov. Таким чином небайдужі хочуть підтримати полонених захисників та наголосити на важливості обмінів.
А 1 лютого сотні людей зібралося у Львові, аби нагадати про воїнів, які досі перебувають у Росії.
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