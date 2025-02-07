Митинг возле Красного Креста — родственники пленных жалуются на организацию

Брат военнопленного на митинге у Красного Креста. Фото: Новини.LIVE

Родные военнопленных жалуются на бездействие Международного комитета Красного Креста. Неравнодушные вышли на митинг под здание организации в Киеве.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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Один из участников митинга — Василий рассказал, что уже почти год, как его брат пропал без вести. Однако со стороны Красного Креста нет никаких действий, которые могут хотя бы как-то помочь.

По словам мужчины, организация даже не предоставила информации о том, жив ли его брат, который воевал в 46 отдельной аэромобильной бригаде ДШВ.

"Очень мало идет обмена именно с ДШВ. В последнем обмене 150 на 150 только одного парня поменяли из 46-й бригады", — рассказал брат военнопленного.

Напомним, 5 февраля в Украину из российского плена вернули 150 воинов. Среди них солдаты, сержанты и офицеры.

В Координационном штабе показали первые кадры по обмену военнопленными и рассказали, что большинство из них были в плену более 2,5 лет.