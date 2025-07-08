Роковини удару РФ по будинку на Сальського у Києві

Рік тому РФ атакувала будинок у Києві — який зараз має вигляд
Рівно рік тому, 8 липня 2024 року, російські окупанти масовано атакували столицю. Внаслідок ворожого обстрілу було зруйновано будинок на вулиці Сальського в Києві.
На місці удару побував кореспондент Новини.LIVE у вівторок, 8 липня.
Як виглядає будинок у Києві, який рік тому атакувала РФ
Нагадаємо, що внаслідок російського удару 8 липня 2024 року було зруйновано будинок на вулиці Володимира Сальського, 19 у Шевченківському районі Києва. Два під'їзди були повністю знищені, а в сусідніх під'їздах було пошкоджено щонайменше 15 квартир, що призвело до загибелі 14 людей.
В КМДА повідомляли, що пошкоджений будинок буде відновлено коштом міського бюджету.
Минув рік після удару РФ по будинку на Сальського і сьогодні кореспондент Новини.LIVE побував на місці трагедії, аби дізнатися й показати, в якому стані зараз багатоповерхівка.
Відтак, наразі житло людей все ще не відновили, але процес триває.
Поруч із будинком облаштували меморіал за загиблими внаслідок російської ракетної атаки.
Нагадаємо, що рік тому, 8 липня 2024 року, російські окупанти завдали удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.
Нещодавно міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що офіційно розпочалося відновлення лікарні "Охматдит".
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