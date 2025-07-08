Роковини удару РФ по будинку на Сальського у Києві

Будинок на Сальського у Києві, який постраждав внаслідок атаки РФ 8 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Рівно рік тому, 8 липня 2024 року, російські окупанти масовано атакували столицю. Внаслідок ворожого обстрілу було зруйновано будинок на вулиці Сальського в Києві.

На місці удару побував кореспондент Новини.LIVE у вівторок, 8 липня.

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Будинок на Сальського у Києві, який постраждав внаслідок атаки РФ 8 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що внаслідок російського удару 8 липня 2024 року було зруйновано будинок на вулиці Володимира Сальського, 19 у Шевченківському районі Києва. Два під'їзди були повністю знищені, а в сусідніх під'їздах було пошкоджено щонайменше 15 квартир, що призвело до загибелі 14 людей.

В КМДА повідомляли, що пошкоджений будинок буде відновлено коштом міського бюджету.

Будинок на Сальського у Києві, який постраждав внаслідок атаки РФ 8 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Минув рік після удару РФ по будинку на Сальського і сьогодні кореспондент Новини.LIVE побував на місці трагедії, аби дізнатися й показати, в якому стані зараз багатоповерхівка.

Відтак, наразі житло людей все ще не відновили, але процес триває.

Поруч із будинком облаштували меморіал за загиблими внаслідок російської ракетної атаки.

Меморіал за загиблими біля будинку, який РФ атакувала 8 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що рік тому, 8 липня 2024 року, російські окупанти завдали удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Нещодавно міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що офіційно розпочалося відновлення лікарні "Охматдит".