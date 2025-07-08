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Главная Киев Год назад РФ атаковала дом в Киеве — как он выглядит сейчас

Год назад РФ атаковала дом в Киеве — как он выглядит сейчас

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 15:25
Годовщина удара РФ по дому на Сальского в Киеве
Дом на Сальского в Киеве, который пострадал в результате атаки РФ 8 июля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Ровно год назад, 8 июля 2024 года, российские оккупанты массированно атаковали столицу. В результате вражеского обстрела был разрушен дом на улице Сальского в Киеве.

На месте удара побывал корреспондент Новини.LIVE во вторник, 8 июля.

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Атака РФ на Київ
Дом на Сальского в Киеве, который пострадал в результате атаки РФ 8 июля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в результате российского удара 8 июля 2024 года был разрушен дом на улице Владимира Сальского, 19 в Шевченковском районе Киева. Два подъезда были полностью уничтожены, а в соседних подъездах было повреждено не менее 15 квартир, что привело к гибели 14 человек.

В КГГА сообщали, что поврежденный дом будет восстановлен за счет городского бюджета.

Атака РФ на Київ
Дом на Сальского в Киеве, который пострадал в результате атаки РФ 8 июля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Прошел год после удара РФ по дому на Сальского и сегодня корреспондент Новини.LIVE побывал на месте трагедии, чтобы узнать и показать, в каком состоянии сейчас многоэтажка.

Следовательно, пока жилье людей все еще не восстановили, но процесс продолжается.

Рядом с домом обустроили мемориал по погибшим в результате российской ракетной атаки.

Атака РФ на Київ
Мемориал по погибшим возле дома, который РФ атаковала 8 июля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что год назад, 8 июля 2024 года, российские оккупанты нанесли удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Недавно министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что официально началось восстановление больницы "Охматдет".

Киев обстрелы война в Украине атака ракетный удар
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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