Годовщина удара РФ по дому на Сальского в Киеве

Год назад РФ атаковала дом в Киеве — как он выглядит сейчас
Ровно год назад, 8 июля 2024 года, российские оккупанты массированно атаковали столицу. В результате вражеского обстрела был разрушен дом на улице Сальского в Киеве.
На месте удара побывал корреспондент Новини.LIVE во вторник, 8 июля.
Как выглядит дом в Киеве, который год назад атаковала РФ
Напомним, что в результате российского удара 8 июля 2024 года был разрушен дом на улице Владимира Сальского, 19 в Шевченковском районе Киева. Два подъезда были полностью уничтожены, а в соседних подъездах было повреждено не менее 15 квартир, что привело к гибели 14 человек.
В КГГА сообщали, что поврежденный дом будет восстановлен за счет городского бюджета.
Прошел год после удара РФ по дому на Сальского и сегодня корреспондент Новини.LIVE побывал на месте трагедии, чтобы узнать и показать, в каком состоянии сейчас многоэтажка.
Следовательно, пока жилье людей все еще не восстановили, но процесс продолжается.
Рядом с домом обустроили мемориал по погибшим в результате российской ракетной атаки.
Напомним, что год назад, 8 июля 2024 года, российские оккупанты нанесли удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
Недавно министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что официально началось восстановление больницы "Охматдет".
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