Рись та сова у Чорнобилі - унікальне фото

Рись і сова у Чорнобилі. Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Унікальне спостереження за дикою природою зафіксували українські дослідники. У Чорнобилі на фото потрапили двоє хижаків.

Про це повідомляє Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник у Facebook.

Пост Чорнобильського Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідника. Фото: скриншот

Рись та сова у Чорнобилі

Фотопастка зняла одночасну присутність двох хижаків — євразійської рисі (Lynx lynx) та сірої сови (Strix aluco). Зустріч цих тварин сталася на світанку й стала справжньою сенсацією для науковців.

Як пояснили спеціалісти, рись — надзвичайно обережна і потайна тварина, яку рідко вдається зняти навіть із сучасним обладнанням.

Натомість сіра сова — типовий нічний мисливець, що зазвичай ховається ще до появи перших сонячних променів. Саме тому кадри, де обидва хижаки опинилися поруч, дослідники називають справжнім подарунком природи.

