Головна Київ Рись і сова поруч — у Чорнобилі зафіксували рідкісну пару хижаків

Рись і сова поруч — у Чорнобилі зафіксували рідкісну пару хижаків

Дата публікації: 18 жовтня 2025 16:10
Оновлено: 16:21
Рись та сова у Чорнобилі - унікальне фото
Рись і сова у Чорнобилі. Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Унікальне спостереження за дикою природою зафіксували українські дослідники. У Чорнобилі на фото потрапили двоє хижаків.

Про це повідомляє Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник у Facebook.

Рись і сова поруч — у Чорнобилі зафіксували рідкісну пару хижаків - фото 1
Пост Чорнобильського Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідника. Фото: скриншот

Рись та сова у Чорнобилі

Фотопастка зняла одночасну присутність двох хижаків — євразійської рисі (Lynx lynx) та сірої сови (Strix aluco). Зустріч цих тварин сталася на світанку й стала справжньою сенсацією для науковців.

Як пояснили спеціалісти, рись — надзвичайно обережна і потайна тварина, яку рідко вдається зняти навіть із сучасним обладнанням.

Натомість сіра сова — типовий нічний мисливець, що зазвичай ховається ще до появи перших сонячних променів. Саме тому кадри, де обидва хижаки опинилися поруч, дослідники називають справжнім подарунком природи.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні відчуження олені восени можуть становити загрозу для водіїв — екологи пояснили чому. 

Також читайте на Новини.LIVE, коли у Чорнобилі буде знов безпечний рівень радіації

тварини дружба тварин Чорнобиль заповідник хижак
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
