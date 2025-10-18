Видео
Україна
Видео

Рысь и сова рядом — в Чернобыле запечатлели редкую пару хищников

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 16:10
обновлено: 16:21
Рысь и сова в Чернобыле - уникальное фото
Рысь и сова в Чернобыле. Фото: Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник

Уникальное наблюдение за дикой природой зафиксировали украинские исследователи. В Чернобыле на фото попали двое хищников.

Об этом сообщает Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник в Facebook.

Читайте также:
Пост Чернобыльского Радиационно-экологический Биосферный Заповедник. Фото: скриншот

Рысь и сова в Чернобыле

Фотоловушка сняла одновременное присутствие двух хищников — евразийской рыси (Lynx lynx) и серой совы (Strix aluco). Встреча этих животных произошла на рассвете и стала настоящей сенсацией для ученых.

Как объяснили специалисты, рысь — чрезвычайно осторожное и скрытное животное, которое редко удается снять даже с современным оборудованием.

Зато серая сова — типичный ночной охотник, который обычно прячется еще до появления первых солнечных лучей. Именно поэтому кадры, где оба хищника оказались рядом, исследователи называют настоящим подарком природы.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения олени осенью могут представлять угрозу для водителей — экологи объяснили почему.

Также читайте на Новини.LIVE, когда в Чернобыле будет вновь безопасный уровень радиации.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
