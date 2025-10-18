Рысь и сова в Чернобыле - уникальное фото

Рысь и сова рядом — в Чернобыле запечатлели редкую пару хищников
Уникальное наблюдение за дикой природой зафиксировали украинские исследователи. В Чернобыле на фото попали двое хищников.
Об этом сообщает Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник в Facebook.
Рысь и сова в Чернобыле
Фотоловушка сняла одновременное присутствие двух хищников — евразийской рыси (Lynx lynx) и серой совы (Strix aluco). Встреча этих животных произошла на рассвете и стала настоящей сенсацией для ученых.
Как объяснили специалисты, рысь — чрезвычайно осторожное и скрытное животное, которое редко удается снять даже с современным оборудованием.
Зато серая сова — типичный ночной охотник, который обычно прячется еще до появления первых солнечных лучей. Именно поэтому кадры, где оба хищника оказались рядом, исследователи называют настоящим подарком природы.
