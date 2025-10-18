Рысь и сова в Чернобыле - уникальное фото

Рысь и сова в Чернобыле. Фото: Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник

Уникальное наблюдение за дикой природой зафиксировали украинские исследователи. В Чернобыле на фото попали двое хищников.

Об этом сообщает Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник в Facebook.

Пост Чернобыльского Радиационно-экологический Биосферный Заповедник. Фото: скриншот

Рысь и сова в Чернобыле

Фотоловушка сняла одновременное присутствие двух хищников — евразийской рыси (Lynx lynx) и серой совы (Strix aluco). Встреча этих животных произошла на рассвете и стала настоящей сенсацией для ученых.

Как объяснили специалисты, рысь — чрезвычайно осторожное и скрытное животное, которое редко удается снять даже с современным оборудованием.

Зато серая сова — типичный ночной охотник, который обычно прячется еще до появления первых солнечных лучей. Именно поэтому кадры, где оба хищника оказались рядом, исследователи называют настоящим подарком природы.

