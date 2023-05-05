Рівень води у Дніпрі знизився на 11 см: аварійних підтоплень не буде

Підтоплення в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві рівень води у річці Дніпро знизився на 11 сантиметрів, і тепер він становить 9 298см. Сьогодні офіційно зафіксували спад повені.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Рівень води в київському Дніпрі біля моста "Метро" знизився до оптимальної позначки. Температура води становить 14 градусів вище нуля. Після останніх 7 днів підйому водопілля, коли рівень води в межах столиця сумарно зріс на 19 см, сьогодні зафіксований спад повені, йдеться в повідомленні.

"Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий). При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 45-50 см. Залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків", — написав начальник КМВА Сергій Попко.

Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення. Моніторинг цьогорічне водопілля триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що рівень води в Києві стабілізувався, а також розповідали прогноз погоди на сьогодні. Чи прийде до України довгоочікувана спека, читайте тут.