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Рівень води у Дніпрі знизився на 11 см: аварійних підтоплень не буде

5 травня 2023 12:28
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Рівень води у Дніпрі знизився на 11 см: аварійних підтоплень не буде
Підтоплення в Києві. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Києві рівень води у річці Дніпро знизився на 11 сантиметрів, і тепер він становить 9 298см. Сьогодні офіційно зафіксували спад повені.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Деталі

Рівень води в київському Дніпрі біля моста "Метро" знизився до оптимальної позначки. Температура води становить 14 градусів вище нуля. Після останніх 7 днів підйому водопілля, коли рівень води в межах столиця сумарно зріс на 19 см, сьогодні зафіксований спад повені, йдеться в повідомленні.

"Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий). При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 45-50 см. Залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків", — написав начальник КМВА Сергій Попко.

Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення. Моніторинг цьогорічне водопілля триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що рівень води в Києві стабілізувався, а також розповідали прогноз погоди на сьогодні. Чи прийде до України довгоочікувана спека, читайте тут

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