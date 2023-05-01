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У КМВА розповіли про ситуацію із повінню на території столиці

1 травня 2023 11:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У КМВА розповіли про ситуацію із повінню на території столиці
Підтоплення у столиці. Фото: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Ситуація із водопіллям у Києві стабілізувалася. Аварійних підтоплень немає, рівень води на Дніпрі залишається на рівні 9 296 см.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

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Рівень води у столиці

Станом на 09:00 1 травня рівень води у Дніпрі в районі столичного мосту Метро становить 9 296 см.

Таким чином, після двох днів підняття води зараз ситуація стабілізувалася і залишилася на тій же позначці, що і у попередній день, зазначив очільник КМВА Сергій Попко.

Аварійних підтоплень у столиці немає.

Де в Києві затоплені території

Попри це, у столиці досі фіксуються затоплення заплави шаром близько 20-30 см.

Йдеться про такі території, як острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, а також про приватні ділянки в районі Осокорків.

"Промислові об’єкти і житлові масиви міста поза загрозою підтоплення. Моніторинг цьогорічне водопілля триває", — наголосив Попко.

Нагадаємо, що 24 квітня вода у Києві почала відступати, падіння рівня стало найбільшим з початку водопілля. Але фахівці наголошували на тому, що можлива друга хвиля повені на початку травня.

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