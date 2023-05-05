Уровень воды в Днепре снизился на 11 см: аварийных подтоплений не будет
В Киеве уровень воды в Днепре снизился на 11 сантиметров, и теперь он составляет 9 298см. Сегодня официально зафиксировали спад наводнения.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
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Уровень воды в киевском Днепре у моста "Метро" снизился до оптимальной отметки. Температура воды составляет 14 градусов выше нуля. После последних 7 дней подъема половодья, когда уровень воды в пределах столицы суммарно вырос на 19 см, сегодня зафиксирован спад наводнения, говорится в сообщении.
Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано. Уровень опасности гидрологических явлений остается I (желтый). Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков», — написал начальник КМВА Сергей Попко.
Промышленные объекты и жилые массивные города вне угрозы подтопления. Мониторинг нынешнего половодья продолжается.
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