Рівень водопілля в Києві зменшився на 30 см, — КМВА

Водопілля в Києві. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 10 травня, у Києві рівень води в річці Дніпро біля мосту "Метро" становить 9 270 см за Балтійською системою висот. За останні два дні рівень водопілля зменшився на 30 см.

Про це розповів начальник КМВА Сергій Попко.

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Наразі в столиці перший (жовтий) рівень небезпеки гідрологічних явищ. По Києву не зафіксовано аварійних підтоплень.

За словами начальника КМВА, все ще продовжує фіксуватися підтоплення заплави шаром близько 15-20 см у деяких місцях:

острови у парку "Муромець";

"Гідропарк";

Труханів острів;

Галерна затока;

Корчувате;

приватні ділянки в районі Осокорків.

"Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення", — додав Попко.

Нагадаємо, цьогорічне весняне водопілля негативно вплине на посівну кампанію в Україні. Ще у лютому Інститут водних проблем та меліорації проводив обстеження поліських територій щодо можливості використання меліорованих земель і зазначав процеси підтоплення і затоплення.

Також ми писали, що весняна повінь в Україні спричинена двома факторами: це війна та неурегульоване питання управління водними ресурсами.