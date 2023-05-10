Рівень водопілля в Києві зменшився на 30 см, — КМВА
Сьогодні, 10 травня, у Києві рівень води в річці Дніпро біля мосту "Метро" становить 9 270 см за Балтійською системою висот. За останні два дні рівень водопілля зменшився на 30 см.
Про це розповів начальник КМВА Сергій Попко.
Водопілля в Києві
Наразі в столиці перший (жовтий) рівень небезпеки гідрологічних явищ. По Києву не зафіксовано аварійних підтоплень.
За словами начальника КМВА, все ще продовжує фіксуватися підтоплення заплави шаром близько 15-20 см у деяких місцях:
- острови у парку "Муромець";
- "Гідропарк";
- Труханів острів;
- Галерна затока;
- Корчувате;
- приватні ділянки в районі Осокорків.
"Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення", — додав Попко.
Нагадаємо, цьогорічне весняне водопілля негативно вплине на посівну кампанію в Україні. Ще у лютому Інститут водних проблем та меліорації проводив обстеження поліських територій щодо можливості використання меліорованих земель і зазначав процеси підтоплення і затоплення.
Також ми писали, що весняна повінь в Україні спричинена двома факторами: це війна та неурегульоване питання управління водними ресурсами.