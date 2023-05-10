Уровень половодья в Киеве уменьшился на 30 см, — КГВА

Водополье в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 10 мая, в Киеве уровень воды в реке Днепр у моста "Метро" составляет 9270 см по Балтийской системе высот. За последние два дня уровень половодья уменьшился на 30 см.

Об этом рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

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Сейчас в столице первый (желтый) уровень опасности гидрологических явлений. По Киеву не зафиксированы аварийные подтопления.

По словам начальника КГВА, все еще продолжает фиксироваться подтопление поймы слоем около 15-20 см в некоторых местах:

острова в парке "Муромец";

"Гидропарк";

Труханов остров;

Галерный залив;

Корчеватое;

частные участки в районе Осокорков.

"Промышленные объекты и жилые массивные города вне угрозы подтопления", — добавил Попко.

Напомним, весенний паводок этого года негативно повлияет на посевную кампанию в Украине. Еще в феврале Институт водных проблем и мелиорации проводил обследование полесских территорий о возможности использования мелиорированных земель и отмечал процессы подтопления и затопления.

Также мы писали, что весеннее половодье в Украине вызвано двумя факторами: это война и неурегулированный вопрос управления водными ресурсами.