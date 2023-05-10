Уровень половодья в Киеве уменьшился на 30 см, — КГВА
Сегодня, 10 мая, в Киеве уровень воды в реке Днепр у моста "Метро" составляет 9270 см по Балтийской системе высот. За последние два дня уровень половодья уменьшился на 30 см.
Об этом рассказал начальник КГВА Сергей Попко.
Водополье в Киеве
Сейчас в столице первый (желтый) уровень опасности гидрологических явлений. По Киеву не зафиксированы аварийные подтопления.
По словам начальника КГВА, все еще продолжает фиксироваться подтопление поймы слоем около 15-20 см в некоторых местах:
- острова в парке "Муромец";
- "Гидропарк";
- Труханов остров;
- Галерный залив;
- Корчеватое;
- частные участки в районе Осокорков.
"Промышленные объекты и жилые массивные города вне угрозы подтопления", — добавил Попко.
Напомним, весенний паводок этого года негативно повлияет на посевную кампанию в Украине. Еще в феврале Институт водных проблем и мелиорации проводил обследование полесских территорий о возможности использования мелиорированных земель и отмечал процессы подтопления и затопления.
Также мы писали, что весеннее половодье в Украине вызвано двумя факторами: это война и неурегулированный вопрос управления водными ресурсами.