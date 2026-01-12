Відео
Головна Київ Різанина у школі Києва — поліція повідомила перші подробиці

Різанина у школі Києва — поліція повідомила перші подробиці

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 11:40
Різанина у школі Києва — поліція розкрила перші подробиці
Поліція та медики на місці різанини. Фото: кадр з відео

У Києві правоохоронці розслідують напад неповнолітнього учня на вчительку та однокласника. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство".

Про це повідомили у поліції Києва.

За інформацією правоохоронців, учень 9 класу у вбиральні школи заздалегідь одягнув маску та каску. Після цього він забіг до класного приміщення та напав із ножем на 39-річну класну керівницю і 14-річного однокласника.

Школяр у Києві напав на однокласника і вчительку
Каска і ніж, вилучені у нападника. Фото: Нацполіція

Попередньо встановлено, що у школяра діагностовано множинні різані рани спини та передпліччя, а у вчительки — колото-різані рани рук і живота. Обох потерпілих госпіталізували, наразі лікарі встановлюють ступінь тяжкості завданих їм тілесних ушкоджень.

Після нападу 14-річний хлопець зачинився у вбиральні, де ножем завдав собі поранень руки та живота. Неповнолітній також був доставлений до медичного закладу, де йому надають необхідну допомогу.

Поліція розслідує різанину в школі Києва
Поліція затримала школяра. Фото: Нацполіція

Обставини та мотиви нападу з'ясовують слідчі, тривають необхідні слідчі дії.

Тим часом "РБК-Україна" опублікували нібито фото підлітка, який скоїв замах. На світлинах юнак був одягнений у футболку з написом "Hitler kaputt" та каску з балаклавою. Однак офіційного підтвердження наразі немає.

Школяр напав з ножем на однокласника і вчительку
Хлопець, якого вважають підозрюваним у замаху. Фото: РБК-Україна

Нагадаємо, вранці 12 січня учень однієї зі шкіл столиці влаштував різанину в навчальному закладі.

А також раніше повідомлялося, що у Харкові юнака підозрюють у вбивстві ножем.

Київ напад поліція різанина школа
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
