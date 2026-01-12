Різанина у школі Києва — поліція розкрила перші подробиці

Різанина у школі Києва — поліція повідомила перші подробиці
У Києві правоохоронці розслідують напад неповнолітнього учня на вчительку та однокласника. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство".
Про це повідомили у поліції Києва.
Правоохоронці почали розслідування нападу школяра
За інформацією правоохоронців, учень 9 класу у вбиральні школи заздалегідь одягнув маску та каску. Після цього він забіг до класного приміщення та напав із ножем на 39-річну класну керівницю і 14-річного однокласника.
Попередньо встановлено, що у школяра діагностовано множинні різані рани спини та передпліччя, а у вчительки — колото-різані рани рук і живота. Обох потерпілих госпіталізували, наразі лікарі встановлюють ступінь тяжкості завданих їм тілесних ушкоджень.
Після нападу 14-річний хлопець зачинився у вбиральні, де ножем завдав собі поранень руки та живота. Неповнолітній також був доставлений до медичного закладу, де йому надають необхідну допомогу.
Обставини та мотиви нападу з'ясовують слідчі, тривають необхідні слідчі дії.
Тим часом "РБК-Україна" опублікували нібито фото підлітка, який скоїв замах. На світлинах юнак був одягнений у футболку з написом "Hitler kaputt" та каску з балаклавою. Однак офіційного підтвердження наразі немає.
Нагадаємо, вранці 12 січня учень однієї зі шкіл столиці влаштував різанину в навчальному закладі.
А також раніше повідомлялося, що у Харкові юнака підозрюють у вбивстві ножем.
Читайте Новини.LIVE!