Резня в школе Киева — полиция раскрыла первые подробности

Полиция и медики на месте резни. Фото: кадр из видео

В Киеве правоохранители расследуют нападение несовершеннолетнего ученика на учительницу и одноклассника. Полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на убийство".

Об этом сообщили в полиции Киева.

Правоохранители начали расследование нападения школьника

По информации правоохранителей, ученик 9 класса в туалете школы заранее надел маску и каску. После этого он забежал в классное помещение и напал с ножом на 39-летнюю классную руководительницу и 14-летнего одноклассника.

Каска и нож, изъятые у нападавшего. Фото: Нацполиция

Предварительно установлено, что у школьника диагностированы множественные резаные раны спины и предплечья, а у учительницы — колото-резаные раны рук и живота. Обоих пострадавших госпитализировали, сейчас врачи устанавливают степень тяжести нанесенных им телесных повреждений.

После нападения 14-летний парень закрылся в уборной, где ножом нанес себе ранения руки и живота. Несовершеннолетний также был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

Полиция задержала школьника. Фото: Нацполиция

Обстоятельства и мотивы нападения выясняют следователи, продолжаются необходимые следственные действия.

Тем временем "РБК-Украина" опубликовали якобы фото подростка, который совершил покушение. На фотографиях юноша был одет в футболку с надписью "Hitler kaputt" и каску с балаклавой. Однако официального подтверждения пока нет.

Парень, которого считают подозреваемым в покушении. Фото: РБК-Украина

Напомним, утром 12 января ученик одной из школ столицы устроил поножовщину в учебном заведении.

