Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Резня в школе Киева — полиция сообщила первые подробности

Резня в школе Киева — полиция сообщила первые подробности

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 11:40
Резня в школе Киева — полиция раскрыла первые подробности
Полиция и медики на месте резни. Фото: кадр из видео

В Киеве правоохранители расследуют нападение несовершеннолетнего ученика на учительницу и одноклассника. Полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на убийство".

Об этом сообщили в полиции Киева.

Реклама
Читайте также:

Правоохранители начали расследование нападения школьника

По информации правоохранителей, ученик 9 класса в туалете школы заранее надел маску и каску. После этого он забежал в классное помещение и напал с ножом на 39-летнюю классную руководительницу и 14-летнего одноклассника.

Школяр у Києві напав на однокласника і вчительку
Каска и нож, изъятые у нападавшего. Фото: Нацполиция

Предварительно установлено, что у школьника диагностированы множественные резаные раны спины и предплечья, а у учительницы — колото-резаные раны рук и живота. Обоих пострадавших госпитализировали, сейчас врачи устанавливают степень тяжести нанесенных им телесных повреждений.

После нападения 14-летний парень закрылся в уборной, где ножом нанес себе ранения руки и живота. Несовершеннолетний также был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

Поліція розслідує різанину в школі Києва
Полиция задержала школьника. Фото: Нацполиция

Обстоятельства и мотивы нападения выясняют следователи, продолжаются необходимые следственные действия.

Тем временем "РБК-Украина" опубликовали якобы фото подростка, который совершил покушение. На фотографиях юноша был одет в футболку с надписью "Hitler kaputt" и каску с балаклавой. Однако официального подтверждения пока нет.

Школяр напав з ножем на однокласника і вчительку
Парень, которого считают подозреваемым в покушении. Фото: РБК-Украина

Напомним, утром 12 января ученик одной из школ столицы устроил поножовщину в учебном заведении.

А также ранее сообщалось, что в Харькове юношу подозревают в убийстве ножом.

Киев нападение полиция поножовщина школа
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации