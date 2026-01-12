Резня в школе Киева — полиция раскрыла первые подробности

Резня в школе Киева — полиция сообщила первые подробности
В Киеве правоохранители расследуют нападение несовершеннолетнего ученика на учительницу и одноклассника. Полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на убийство".
Об этом сообщили в полиции Киева.
Правоохранители начали расследование нападения школьника
По информации правоохранителей, ученик 9 класса в туалете школы заранее надел маску и каску. После этого он забежал в классное помещение и напал с ножом на 39-летнюю классную руководительницу и 14-летнего одноклассника.
Предварительно установлено, что у школьника диагностированы множественные резаные раны спины и предплечья, а у учительницы — колото-резаные раны рук и живота. Обоих пострадавших госпитализировали, сейчас врачи устанавливают степень тяжести нанесенных им телесных повреждений.
После нападения 14-летний парень закрылся в уборной, где ножом нанес себе ранения руки и живота. Несовершеннолетний также был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.
Обстоятельства и мотивы нападения выясняют следователи, продолжаются необходимые следственные действия.
Тем временем "РБК-Украина" опубликовали якобы фото подростка, который совершил покушение. На фотографиях юноша был одет в футболку с надписью "Hitler kaputt" и каску с балаклавой. Однако официального подтверждения пока нет.
Напомним, утром 12 января ученик одной из школ столицы устроил поножовщину в учебном заведении.
А также ранее сообщалось, что в Харькове юношу подозревают в убийстве ножом.
Читайте Новини.LIVE!