Вибухи в Києві 25 грудня — які наслідки збиття дронів

Працівники ДСНС. Фото архівне: ДСНС Київщини

Російські війська здійснили атаку безпілотниками на Київ у ніч проти 24 грудня. Постраждалих внаслідок атаки немає, проте, є серйозні руйнування.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

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Протягом ночі в області діяла повітряна тривога, а сили протиповітряної оборони активно працювали, знищуючи ворожі цілі. У результаті атаки вдалося уникнути влучань у критичну та житлову інфраструктуру. Постраждалих серед населення немає.

Втім, уламки збитих дронів пошкодили майно у двох районах. Зокрема, зруйновано 12 вантажних автомобілів, будівлю кафе та три приватні будинки. У постраждалих будівлях вибито вікна, двері, пошкоджено фасади та покрівлі. Власники пошкоджених осель отримають необхідну допомогу для відновлення.

Нагадаємо, у Харкові пролунала низка потужних вибухів, є постраждалі. Також ворог атакував Бурштин — у місті, а також в Івано-Франківську зникло світло.