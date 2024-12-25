Взрывы в Киеве 25 декабря - какие последствия сбития дронов

Работники ГСЧС. Фото архивное: ГСЧС Киевщины

Российские войска совершили атаку беспилотниками на Киев в ночь на 24 декабря. Пострадавших в результате атаки нет, однако есть серьезные разрушения.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

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В течение ночи в области действовала воздушная тревога, а силы противовоздушной обороны активно работали, уничтожая враждебные цели. В результате атаки удалось избежать попаданий в критическую и жилищную инфраструктуру. Пострадавших у населения нет.

Впрочем, обломки сбитых дронов повредили имущество в двух районах. В частности, разрушены 12 грузовых автомобилей, здание кафе и три частных дома. В пострадавших зданиях выбиты окна, двери, повреждены фасады и кровли. Владельцы поврежденных домов получат необходимую помощь для восстановления.

Напомним, в Харькове раздался ряд мощных взрывов, есть пострадавшие. Также враг атаковал Бурштын — в городе, а также в Ивано-Франковске исчез свет.