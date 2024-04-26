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Робота Київтеплоенерго заблокована через проведення масштабних обшуків

26 квітня 2024 15:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Робота Київтеплоенерго заблокована через проведення масштабних обшуків
Обшуки в приміщенні Київтеплоенерго. Фото ілюстративне: Informator.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві сьогодні, 26 квітня, на підприємство критичної інфраструктури комунального підприємства "Київтеплоенерго" з обшуками прийшли правоохоронці та співробітники Служби безпеки України. Це може призвести до збоїв у роботі підприємства.

Про це повідомила Київська міська рада у п'ятницю, 26 квітня.

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Повідомляється, що внаслідок роботи правоохоронців, працівники підприємства, від яких залежить робота критично важливих об’єктів столиці, виявились заблокованими в будівлях та не можуть повною мірою виконувати свою безпосередню роботу.

"Нагадаємо, "Київтеплоенерго" забезпечує столицю тепловою та електричною енергією", — наголосили у повідомленні. 

В Київраді нагадали, що колектив підприємства налічує понад 9 тисяч співробітників, які щоденно забезпечують роботу потужного теплоенергетичного комплексу.

Йдеться про дві потужні ТЕЦ, майже 200 котелень, понад 2,7 тисячі кілометрів теплових мереж і сміттєспалювальний завод "Енергія".

"Постійні обшуки, тим більше з процесуальними порушеннями, створюють загрозу зриву технологічних процесів вироблення електроенергії та тепла", — говориться у повідомленні.

Крім того, втручання в управління критично важливими об’єктами столиці та блокування роботи персоналу може призвести до порушення схем роботи теплоенергетичної інфраструктури Києва та вплинути на процес надання послуг киянам. 

Такі процеси, зазначили в Київраді, негативно впливають на працівників, більшість яких виконує роботу в небезпечних умовах, адже енергооб’єкти столиці ворог не припиняє атакувати.

Нагадаємо, голова Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що енергетики відновлюють живлення у Харкові у два етапи. Спочатку це відновлення критичної інфраструктури міста, а тоді підживлення містян.

У місті відновили електропостачання для 40% споживачів, тепло — для 60%. З водопостачанням наразі проблем немає, доступ до нього мають усі місцеві жителі.

СБУ
Київ
війна
обшуки
поліція
Україна
Київтеплоенерго

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