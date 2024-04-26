У Києві до Дня міста планують відкрити новий міст-хвилю — як триває будівництво

Будівництво мосту. Фото: Ігор Кузнєцов\Новини.LIVE

У столиці триває будівництво пішохідного мосту, який в народі вже отримав назву "Хвиля". Шляхопровід має з'єднати парк "Наталка" та Оболонський острів. Відкрити міст обіцяють вже до Дня Києва 26 травня.

Як триває будівництво мосту — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE.

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Будівництво мосту. Фото: Ігор Кузнєцов\Новини.LIVE

Будівництво мосту. Фото: Ігор Кузнєцов\Новини.LIVE

Будівництво мосту. Фото: Ігор Кузнєцов\Новини.LIVE

Будівництво мосту. Фото: Ігор Кузнєцов\Новини.LIVE

Будівництво мосту. Фото: Ігор Кузнєцов\Новини.LIVE

Будівництво мосту. Фото: Ігор Кузнєцов\Новини.LIVE

Будівництво мосту. Фото: Ігор Кузнєцов\Новини.LIVE

Що відомо про будівництво

Відомо, що будівництво мосту розпочали ще у 2020 році. Міська влада планувала створити нову зону відпочинку у столиці. Кошти на облаштування виділила паризька агломерація — це 19,4 мільйони гривень, ще 2,5 мільйони доларів Київ отримав від уряду Тайваню.

Однак, з початком повномасштабного вторгнення будівельні роботи призупинились. Лише у січні 2023 року стало відомо, що споруду таки добудують та відкриють навіть попри війну.

Сам же міст складатиметься з п'яти так званих хвиль, також до нього становлять підсвічування за прикладом пішохідного мосту на Подолі. Що цікаво, конструкції споруди виготовляли на заводі "Азовсталь" — це останнє, що встигли вивезти на безпечну територію з Маріуполя до повної окупації росіянами.

Проєкт мосту. Фото: КМДА

Нагадаємо, днями у КМДА показали хід робіт з облаштування тунелів метро на Подільському мості.

Перед цим мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту. Рух автотранспорту планують відкрити у вересні цього року.