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У Києві до Дня міста планують відкрити новий міст-хвилю — як триває будівництво

26 квітня 2024 15:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві до Дня міста планують відкрити новий міст-хвилю — як триває будівництво
Будівництво мосту. Фото: Ігор Кузнєцов\Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У столиці триває будівництво пішохідного мосту, який в народі вже отримав назву "Хвиля". Шляхопровід має з'єднати парк "Наталка" та Оболонський острів. Відкрити міст обіцяють вже до Дня Києва 26 травня. 

Як триває будівництво мосту — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE.

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Будівництво нового мосту у Києві 

Вартість будівництва нового мосту у Києві
Будівництво мосту. Фото: Ігор Кузнєцов\Новини.LIVE
Що відомо про будівництво мосту Хвиля у Києві
Будівництво мосту. Фото: Ігор Кузнєцов\Новини.LIVE
У Києві будують міст з Оболонського проспекту до парку Наталка
Будівництво мосту. Фото: Ігор Кузнєцов\Новини.LIVE
До Дня Києва у столиці відкриють новий міст
Будівництво мосту. Фото: Ігор Кузнєцов\Новини.LIVE
У Києві на Оболоні будують міст
Будівництво мосту. Фото: Ігор Кузнєцов\Новини.LIVE
У Києві будують новий міст Хвиля
Будівництво мосту. Фото: Ігор Кузнєцов\Новини.LIVE
Міст Хвиля у Києві
Будівництво мосту. Фото: Ігор Кузнєцов\Новини.LIVE

Що відомо про будівництво 

Відомо, що будівництво мосту розпочали ще у 2020 році. Міська влада планувала створити нову зону відпочинку у столиці. Кошти на облаштування виділила паризька агломерація — це 19,4 мільйони гривень, ще 2,5 мільйони доларів Київ отримав від уряду Тайваню. 

Однак, з початком повномасштабного вторгнення будівельні роботи призупинились. Лише у січні 2023 року стало відомо, що споруду таки добудують та відкриють навіть попри війну. 

Сам же міст складатиметься з п'яти так званих хвиль, також до нього становлять підсвічування за прикладом пішохідного мосту на Подолі. Що цікаво, конструкції споруди виготовляли на заводі "Азовсталь" — це останнє, що встигли  вивезти на безпечну територію з Маріуполя до повної окупації росіянами. 

Новий міст у Києві
Проєкт мосту. Фото: КМДА

Нагадаємо, днями у КМДА показали хід робіт з облаштування тунелів метро на Подільському мості.

Перед цим мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту. Рух автотранспорту планують відкрити у вересні цього року.

Віталій Кличко
Київ
міст
День Києва
КМДА
гроші
будівництво

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